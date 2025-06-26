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Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине - 26.06.2025, ПРАЙМ
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине
Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T21:35+0300
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2025-06-26T21:35+0300
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БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из опубликованных выводов саммита. "Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", - следует из документа. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
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саммит ес, украина
Политика, саммит ЕС, УКРАИНА
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине
Венгрия не присоединилась к итоговому документу саммита Евросоюзасаммит по Украине
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из опубликованных выводов саммита.
"Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", - следует из документа.
В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии