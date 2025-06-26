Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/vengriya-858945401.html
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине - 26.06.2025, ПРАЙМ
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине
Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T21:35+0300
2025-06-26T21:35+0300
политика
саммит ес
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из опубликованных выводов саммита. "Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", - следует из документа. В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
https://1prime.ru/20250626/sanktsii-858927245.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_156:0:2244:1566_1920x0_80_0_0_33dd3fb3694b0b12896746d01812dcc4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
саммит ес, украина
Политика, саммит ЕС, УКРАИНА
21:35 26.06.2025
 
Одна страна не присоединилась к итоговому документу саммита ЕС по Украине

Венгрия не присоединилась к итоговому документу саммита Евросоюзасаммит по Украине

© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMANDФлаги Евросоюза, Франция
Флаги Евросоюза, Франция
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 26 июн – ПРАЙМ. Одна из 27 стран Евросоюза не согласилась присоединиться к итоговому документу после обсуждения Украины на встрече в верхах в Брюсселе, следует из опубликованных выводов саммита.
"Евросовет обсудил последние события вокруг Украины. Текст, изложенный в документе, был решительно поддержан 26 главами государств и правительств", - следует из документа.
В последнее время к аналогичным документам по Украине по итогам европейских саммитов не присоединялась Венгрия.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Здание Европейского Совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
ЕС может ввести антироссийские санкции и без согласия Венгрии и Словакии
13:35
 
Политикасаммит ЕСУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала