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На Дальнем Востоке миграционный отток сменился притоком

На Дальнем Востоке миграционный отток сменился притоком - 26.06.2025, ПРАЙМ

На Дальнем Востоке миграционный отток сменился притоком

В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T06:53+0300

2025-06-26T06:53+0300

2025-06-26T06:53+0300

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экономика

россия

дальний восток

арктика

улан-удэ

алексей чекунков

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УЛАН-УДЭ, 26 июн - ПРАЙМ. В 2024 году на Дальнем Востоке миграционный отток наконец сменился притоком - в дальневосточные регионы приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало, заявил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. "В 2024 году миграционный отток наконец сменился миграционным приростом. Совокупно за год в регионы ДФО приехало на 24 тысячи человек больше, чем уехало", - сказал министр на X Всероссийской конференции "Демографическое развитие Дальнего Востока". Также он отметил, что по сравнению с 2023 годом в три раза увеличился приток на Дальний Восток студентов из других регионов России и в 1,5 раза из зарубежных стран. "Дальний Восток сегодня - территория уникальных возможностей. Здесь создаются все условия для развития человеческого потенциала, для укрепления семьи, привлечения молодёжи и квалифицированных кадров. Наша общая задача – обеспечить рост населения Дальневосточных регионов, превратить демографический ресурс в драйвер его устойчивого развития", - отметил Чекунков. X Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока" проходит 26-28 июня в Улан-Удэ. Ее организаторами выступают Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Правительство Республики Бурятия, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерство здравоохранения Российской Федерации.

дальний восток

арктика

улан-удэ

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, улан-удэ, алексей чекунков