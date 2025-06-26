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Посол России посетит церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Посол России посетит церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки - 26.06.2025, ПРАЙМ

Посол России посетит церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев заявил российским СМИ, что принял решение о посещении траурной церемонии, посвященной памяти жертв... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:05+0300

2025-06-26T10:05+0300

2025-06-26T10:05+0300

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ТОКИО, 26 июн – ПРАЙМ. Посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев заявил российским СМИ, что принял решение о посещении траурной церемонии, посвященной памяти жертв американской бомбардировки Нагасаки 9 августа 1945 года, в ответ на приглашение от мэра города. "Что касается Нагасаки, то представители города побывали у нас в посольстве и лично передали адресованное руководителю российской дипмиссии письмо за подписью мэра города с приглашением посетить панихиду. Мы получили исчерпывающие разъяснения относительно прежних шагов и исходим из того, что их ошибочность учтена. Принимая во внимание эти обстоятельства, принято решение о посещении поминального мероприятия в Нагасаки", - заявил посол Ноздрев. Таким образом, российская дипмиссия будет впервые с 2021 года представлена на траурной церемонии в Нагасаки. В то же время от администрации города Хиросимы в посольство без указания имени адресата по почте поступило "циркулярное уведомление о проведении траурной церемонии, которое по форме и наполнению больше напоминает рекламный буклет с перечнем запланированных мероприятий". В уведомлении дипмиссии было предложено самостоятельно определиться, соответствует ли ее участие "духу Хиросимы", и подать заявку. "С учетом того, что что с 2022 года мы регулярно получали от организаторов (церемонии в Хиросиме – ред.) письма с откровенно лицемерным содержанием и оправданием изложенного в них нежелания видеть представителей России на панихиде, а иных оповещений нам не направлялось, исходим из того, что позиция властей города в отношении нашей страны не изменилась. Ничего не остаётся, кроме как выразить сожаление, что руководство Хиросимы не отказалось от политизированных установок, не принесло даже формальных извинений и не признало опрометчивость своего решения, а вместо этого предприняло попытку в иезуитской манере переложить всю ответственность за собственную недальновидность на тех, кого оно абсолютно безосновательно пыталось подвергнуть политическому остракизму", - отметил посол. С 2022 года Хиросима и Нагасаки не присылали приглашения для участия в церемонии послам России и Белоруссии в связи с конфликтом на Украине. В 2024 году мэрия Нагасаки не стала направлять приглашение послу Израиля из-за бомбардировок Газы. На это послы США, Великобритании, Франции, Канады, Италии и Австралии в знак протеста отказались от участия в церемонии. В апреле 2025 года представитель мэрии Хиросимы сообщил РИА Новости, что в этом году посольства и другие иностранные организации будут получать не приглашения, как раньше, а уведомления о проведении траурной церемонии. Таким образом, решение об участии или неучастии будет приниматься самостоятельно каждой страной. В то же время власти Нагасаки в мае сообщили РИА Новости, что намерены пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки ВВС США города в 1945 году все страны и регионы, имеющие дипломатические представительства в Японии, включая Россию. В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки - 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий - 6 и 9 августа - в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит "Церемония мира".

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россия, япония, хиросима