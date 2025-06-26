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Курс юаня к рублю на Мосбирже немного повышается в четверг

Курс юаня к рублю на Мосбирже немного повышается в четверг - 26.06.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Мосбирже немного повышается в четверг

Курс китайской валюты к рублю в четверг опять немного повышается после разнонаправленной динамики ранее на неделе, следует из данных Московской биржи. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T13:05+0300

2025-06-26T13:05+0300

2025-06-26T13:05+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в четверг опять немного повышается после разнонаправленной динамики ранее на неделе, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 12.53 мск повышался на 3 копейки, до 10,92 рубля. Диапазон дневных колебаний составил 10,89-10,93 рубля. Рубль, несмотря на легкое ослабление в четверг, остается неоправданно сильным, исходя из текущих макроэкономических метрик, полагает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Однако текущая рыночная конъюнктура, ввиду близости июньской выплаты налогов (30-го числа), предполагающей некоторую активизацию продаж со стороны экспортеров, пока заставляет опасаться развития укрепления инвалют. Допускаем, что в концовке недели курс юаня все-таки может направиться к нижней границе нашего целевого диапазона 10,5-11 рубля", - добавляет он. Юань пытается дергаться вверх, но сейчас пик налогового периода, и все попытки откупить юань заливаются его продажами со стороны экспортеров, которым, кроме налогов, понадобятся рубли еще и для выплаты дивидендов, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Таким образом, консолидация курса продолжается. Наименее рискованным мы видим покупку юаня против рубля, поэтому к восходящему движению валюты КНР можно спекулятивно присоединяться, а возможное ее снижение стоит проигнорировать", - добавляет он.

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рынок, торги, китай, евгений локтюхов, алексей антонов, псб