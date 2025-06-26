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Юань днем в четверг ускорил рост против рубля на Мосбирже

Юань днем в четверг ускорил рост против рубля на Мосбирже - 26.06.2025, ПРАЙМ

Юань днем в четверг ускорил рост против рубля на Мосбирже

Курс рубля по отношению к юаню днем в четверг несколько ускорил снижение на Московской бирже, курс китайской валюты опять нацеливается на уровень 11 рублей,... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T14:51+0300

2025-06-26T14:51+0300

2025-06-26T14:51+0300

экономика

юань

рубль

рынок

мосбиржа

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Курс рубля по отношению к юаню днем в четверг несколько ускорил снижение на Московской бирже, курс китайской валюты опять нацеливается на уровень 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.41 мск повышался на 6 копеек (+0,5%), до 10,95 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,96 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 78,59 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,177 против 7,171 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией всего в 0,09%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,48 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Юань в четверг днем на Мосбирже усилил рост против рубля. Курс валюты КНР вышел на отметку 10,95 рубля и опять нацеливается на "круглый" уровень 11 рублей. "Однако в целом курс рубля остается стабильным, несмотря на высокую волатильность внешних условий. Продажи валюты по-прежнему определяются операционными потребностями экспортеров", - комментирует Наталья Ващелюк из УК "Первая". Юаневая ставка денежного рынка составляет -0,01% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против -0,04% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 14.43 мск повышалась на 0,5%, до 66,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) – снижался на 0,4%, до 97,3 пункта. ПРОГНОЗЫ По оценкам Владимира Чернова из Freedom Finance Global, ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на завершение текущей сессии: 78-79 рублей, 91-92 рубля и 10,5-11,5 рубля соответственно. Ослаблению рубля на горизонте в несколько месяцев может способствовать снижение рублевых процентных ставок, считает Ващелюк из УК "Первая". "При этом Банк России, скорее всего, будет снижать ключевую ставку более осторожно и с длительными паузами между решениями", - добавляет она.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, рубль, рынок, мосбиржа