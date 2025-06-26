https://1prime.ru/20250626/zakharova-858918702.html

Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду

Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду - 26.06.2025, ПРАЙМ

Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта "России" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T10:37+0300

2025-06-26T10:37+0300

2025-06-26T10:37+0300

россия

нью-йорк

санкт-петербург

мария захарова

аэропорт пулково

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта "России" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. В среду, согласно данным портала Flightradar24, борт специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка. "Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", - сказала она агентству. Захарова уточнила, что данный борт отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает тех, кто возвращается из командировки.

https://1prime.ru/20250625/slo-858908910.html

нью-йорк

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россия, нью-йорк, санкт-петербург, мария захарова, аэропорт пулково