https://1prime.ru/20250626/zakharova-858918702.html
Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду
Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду - 26.06.2025, ПРАЙМ
Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта "России" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:37+0300
2025-06-26T10:37+0300
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мария захарова
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта "России" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк. В среду, согласно данным портала Flightradar24, борт специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка. "Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", - сказала она агентству. Захарова уточнила, что данный борт отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает тех, кто возвращается из командировки.
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россия, нью-йорк, санкт-петербург, мария захарова, аэропорт пулково
РОССИЯ, Нью-Йорк, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Мария Захарова, аэропорт Пулково
Захарова раскрыла, почему спецборт вылетел из Петербурга в Нью-Йорк в среду
Захарова назвала рейс из Петербурга в Нью-Йорк в среду обычным вывозным рейсом
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости назвала обычным вывозным рейсом полет спецборта "России" из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк.
В среду, согласно данным портала Flightradar24, борт специального летного отряда "Россия" Ил-96-300, вылетевший в сторону США из петербургского "Пулково", приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка.
"Это обычный вывозной рейс. Их несколько в году", - сказала она агентству.
Захарова уточнила, что данный борт отвозит новых сотрудников в Вашингтон и Нью-Йорк, а на обратном пути забирает тех, кто возвращается из командировки.
В Нью-Йорке приземлился спецборт из Петербурга