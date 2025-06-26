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В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ - 26.06.2025, ПРАЙМ
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В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ
В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ - 26.06.2025, ПРАЙМ
В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ
Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T11:58+0300
2025-06-26T11:58+0300
политика
россия
мария захарова
владимир путин
всу
мид рф
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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россия, мария захарова, владимир путин, всу, мид рф
Политика, РОССИЯ, Мария Захарова, Владимир Путин, ВСУ, МИД РФ
11:58 26.06.2025
 
В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ

Захарова: международные правозащитники не рассматривают в деталях преступления ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)".
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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10:37
 
ПолитикаРОССИЯМария ЗахароваВладимир ПутинВСУМИД РФ
 
 
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