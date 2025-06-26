https://1prime.ru/20250626/zakharova-858921806.html

В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ

В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ - 26.06.2025, ПРАЙМ

В МИД прокомментировали доклад трибунала по преступлениям боевиков ВСУ

Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T11:58+0300

2025-06-26T11:58+0300

2025-06-26T11:58+0300

политика

россия

мария захарова

владимир путин

всу

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/24/842342404_0:128:3139:1894_1920x0_80_0_0_c4c982d1a287545e708fdf5351496da7.jpg

МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Международные правозащитные структуры не рассматривают в деталях преступления боевиков ВСУ против мирного населения, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Трибунал делает то, что должны были бы делать международные правозащитные структуры, если бы они оставались верны своей миссии. Он показывает, что у всех преступлений ВСУ, о которых мы говорим, есть конкретные исполнители, есть заказчики, есть покровители", - сказала Захарова в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" при презентации доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Злодеяния и военные преступления киевского режима в городе Дзержинск (Торецк)". Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://1prime.ru/20250626/zakharova-858918702.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мария захарова, владимир путин, всу, мид рф