https://1prime.ru/20250626/zakharova-858935211.html
Доверие к системе проверки МАГАТЭ под вопросом, заявила Захарова
Доверие к системе проверки МАГАТЭ под вопросом, заявила Захарова - 26.06.2025, ПРАЙМ
Доверие к системе проверки МАГАТЭ под вопросом, заявила Захарова
Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T15:42+0300
2025-06-26T15:42+0300
2025-06-26T15:42+0300
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МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль. "Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.
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общество , иран, сша, израиль, мария захарова, магатэ
Энергетика, Общество , ИРАН, США, ИЗРАИЛЬ, Мария Захарова, МАГАТЭ
Доверие к системе проверки МАГАТЭ под вопросом, заявила Захарова
Захарова: доверие к системе проверки МАГАТЭ находится под вопросом
МОСКВА, 26 июн – ПРАЙМ. Доверие к системе проверки МАГАТЭ, использовавшейся как источник информации для ударов по ядерным объектам Ирана, находится под вопросом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тот факт, что иранские ядерные объекты, которые находятся под контролем МАГАТЭ, стали мишенью для американских и израильских ракет, является неприкрытым вызовом системе ДНЯО. Возникли реальные препоны для осуществления соглашения о всеобъемлющих гарантиях, заключенного между агентством и Ираном. Под вопросом доверие к глобальной системе проверки агентства, которая была использована как источник информации для планирования бомбардировок", - сказала она в ходе брифинга.
Как отметила Захарова, ответственность за ущерб деятельности МАГАТЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке несут именно США и Израиль.
"Именно США и Израиль несут ответственность за колоссальный ущерб деятельности МАГАТЭ, как бы они ни пытались обвинять во всех грехах Тегеран", - добавила она.
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