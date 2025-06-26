https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858914996.html

СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО

СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ

СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО

Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T08:43+0300

2025-06-26T08:43+0300

2025-06-26T08:43+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg."То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — сказано в тексте материала.Ранее СМИ отмечали, что, несмотря на поддержку союзников Киева, плачевное положение Украины не изменится.Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге.

https://1prime.ru/20250625/zelenskiy-858903103.html

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украина, владимир зеленский