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СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T08:43+0300
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политика
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg."То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — сказано в тексте материала.Ранее СМИ отмечали, что, несмотря на поддержку союзников Киева, плачевное положение Украины не изменится.Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО
Bloomberg: Зеленский на саммите стран-участниц НАТО в Гааге выглядел печально
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский выглядел печально на саммите Североатлантического альянса. Об этом говорится в статье агентства Bloomberg
.
"То, что НАТО по-прежнему называет Россию угрозой, было воспринято как победа, хотя и разочаровало президента Украины Владимира Зеленского, который на этом саммите выглядел печально", — сказано в тексте материала.
Ранее СМИ отмечали, что, несмотря на поддержку союзников Киева, плачевное положение Украины не изменится.
Саммит НАТО проходил 24–25 июня в Гааге.
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