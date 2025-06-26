https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858917893.html
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО
Немецкое издание Welt назвало Владимира Зеленского лишь статистом на саммите НАТО в Гааге. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T10:15+0300
2025-06-26T10:15+0300
2025-06-26T10:15+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Немецкое издание Welt назвало Владимира Зеленского лишь статистом на саммите НАТО в Гааге."Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка", — пишет издание.В статье также отметили разочарование Зеленского итогами саммита и ограничение его поддержки странами Европы, которые, как ожидается, окажут ему моральную поддержку на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе.В четверг британская газета The Telegraph также писала о неизменности сложного положения Украины и главы киевского режима, несмотря на заявления Европы о поддержке на саммите.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, завершился коммюнике с более мягкой риторикой в адрес России и планами увеличить оборонные расходы. Поддержка Украины упоминается в документе, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, без упоминания перспектив вступления Украины в альянс.
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ес, нато, украина, владимир зеленский, саммит
Политика, ЕС, НАТО, УКРАИНА, Владимир Зеленский, саммит
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО
Welt: Зеленский на саммите НАТО играл далеко не главную роль
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ.
Немецкое издание Welt
назвало Владимира Зеленского лишь статистом на саммите НАТО в Гааге.
"Украинский политик на саммите НАТО — лишь массовка", — пишет издание.
В статье также отметили разочарование Зеленского итогами саммита и ограничение его поддержки странами Европы, которые, как ожидается, окажут ему моральную поддержку на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе.
В четверг британская газета The Telegraph также писала о неизменности сложного положения Украины и главы киевского режима, несмотря на заявления Европы о поддержке на саммите.
Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, завершился коммюнике с более мягкой риторикой в адрес России и планами увеличить оборонные расходы. Поддержка Украины упоминается в документе, но не отдельным пунктом, а в контексте оборонных расходов, без упоминания перспектив вступления Украины в альянс.
СМИ отметили странную деталь в поведении Зеленского на саммите НАТО