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"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России - 26.06.2025, ПРАЙМ
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"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России
"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России
Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в коррупции и жестоком обращении с украинцами, комментируя призыв главы киевского режима к "суду над Россией в... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T16:23+0300
2025-06-26T16:23+0300
политика
украина
владимир зеленский
европа
россия
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в коррупции и жестоком обращении с украинцами, комментируя призыв главы киевского режима к "суду над Россией в Гааге" во время визита в Совет Европы в Страсбурге."А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский – Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал Боуз в соцсети Х.25 июня Зеленский впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе и выступил перед Комитетом министров.Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, появляются регулярно. Опрос "Украинской правды" в апреле 2024 года показал, что большинство украинцев считают коррупцию главной угрозой для страны.С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, а уклонение от службы карается лишением свободы до пяти лет.
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украина, владимир зеленский, европа, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, РОССИЯ
16:23 26.06.2025
 
"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России

Журналист Боуз: никто не хочет расследовать преступления Зеленского против украинцев

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в коррупции и жестоком обращении с украинцами, комментируя призыв главы киевского режима к "суду над Россией в Гааге" во время визита в Совет Европы в Страсбурге.
"А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский – Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал Боуз в соцсети Х.
25 июня Зеленский впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе и выступил перед Комитетом министров.
Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, появляются регулярно. Опрос "Украинской правды" в апреле 2024 года показал, что большинство украинцев считают коррупцию главной угрозой для страны.
С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, а уклонение от службы карается лишением свободы до пяти лет.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
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ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийЕВРОПАРОССИЯ
 
 
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