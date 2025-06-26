https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858937823.html

"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России

"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Кто будет расследовать?" Журналиста потрясли слова Зеленского о России

Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в коррупции и жестоком обращении с украинцами, комментируя призыв главы киевского режима к "суду над Россией в... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T16:23+0300

2025-06-26T16:23+0300

2025-06-26T16:23+0300

политика

украина

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в коррупции и жестоком обращении с украинцами, комментируя призыв главы киевского режима к "суду над Россией в Гааге" во время визита в Совет Европы в Страсбурге."А кто будет расследовать масштабную коррупцию этого маленького диктатора? А принудительный набор его армии мертвецов? А продажу национального богатства и будущего украинского народа? Он (Зеленский – Прим. ред.) действительно является настоящим рабом глобалистских элит", — написал Боуз в соцсети Х.25 июня Зеленский впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе и выступил перед Комитетом министров.Сообщения о коррупции на Украине, особенно в военной сфере, появляются регулярно. Опрос "Украинской правды" в апреле 2024 года показал, что большинство украинцев считают коррупцию главной угрозой для страны.С 24 февраля 2022 года на Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны, а уклонение от службы карается лишением свободы до пяти лет.

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украина, владимир зеленский, европа, россия