Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского - 26.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858940687.html
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского
Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:55+0300
2025-06-26T17:57+0300
политика
украина
владимир зеленский
нато
сша
дональд трамп
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и американцами."Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал Боуз в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил в интервью Sky News о различиях в ценностях между русскими и американцами. Перед саммитом НАТО он выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие подобных инициатив со стороны американского лидера, который ранее не встречался с ним на саммите G7 в Канаде.В свою очередь, Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге тема прекращения огня не обсуждалась, но выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт мирным путем.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, по данным The Washington Post, демонстрировал стремление организаторов к дистанцированию Зеленского и Трампа, признавая презрение американского лидера к главе киевского режима.
https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858917893.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, владимир зеленский, нато, сша, дональд трамп, россия
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
17:55 26.06.2025 (обновлено: 17:57 26.06.2025)
 
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского

Журналист Боуз: Зеленский высказываниями о русских и американцах снова всем лжет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и американцами.
"Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал Боуз в соцсети Х.
Ранее Зеленский заявил в интервью Sky News о различиях в ценностях между русскими и американцами. Перед саммитом НАТО он выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие подобных инициатив со стороны американского лидера, который ранее не встречался с ним на саммите G7 в Канаде.
В свою очередь, Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге тема прекращения огня не обсуждалась, но выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт мирным путем.
Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, по данным The Washington Post, демонстрировал стремление организаторов к дистанцированию Зеленского и Трампа, признавая презрение американского лидера к главе киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО
10:15
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАТОСШАДональд ТрампРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала