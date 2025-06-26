https://1prime.ru/20250626/zelenskiy-858940687.html

"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского

"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского - 26.06.2025, ПРАЙМ

"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского

Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:55+0300

2025-06-26T17:55+0300

2025-06-26T17:57+0300

политика

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и американцами."Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал Боуз в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил в интервью Sky News о различиях в ценностях между русскими и американцами. Перед саммитом НАТО он выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие подобных инициатив со стороны американского лидера, который ранее не встречался с ним на саммите G7 в Канаде.В свою очередь, Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге тема прекращения огня не обсуждалась, но выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт мирным путем.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, по данным The Washington Post, демонстрировал стремление организаторов к дистанцированию Зеленского и Трампа, признавая презрение американского лидера к главе киевского режима.

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украина, владимир зеленский, нато, сша, дональд трамп, россия