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"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского - 26.06.2025, ПРАЙМ
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского
Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:55+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и американцами."Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал Боуз в соцсети Х.Ранее Зеленский заявил в интервью Sky News о различиях в ценностях между русскими и американцами. Перед саммитом НАТО он выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие подобных инициатив со стороны американского лидера, который ранее не встречался с ним на саммите G7 в Канаде.В свою очередь, Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге тема прекращения огня не обсуждалась, но выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт мирным путем.Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, по данным The Washington Post, демонстрировал стремление организаторов к дистанцированию Зеленского и Трампа, признавая презрение американского лидера к главе киевского режима.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАТО, США, Дональд Трамп, РОССИЯ
"Ложь от Зеленого гоблина": журналист раскрыл очередной обман Зеленского
Журналист Боуз: Зеленский высказываниями о русских и американцах снова всем лжет
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в лицемерии, комментируя высказывания главы киевского режима о различиях в ценностях между русскими и американцами.
"Очередная ложь от Зеленого гоблина, который разбогател, выступая и говоря на русском языке перед русскими. Этот отвратительный мошенник окончательно продался своим кураторам", — написал Боуз в соцсети Х
.
Ранее Зеленский заявил в интервью Sky News о различиях в ценностях между русскими и американцами. Перед саммитом НАТО он выразил желание встретиться с президентом США Дональдом Трампом, несмотря на отсутствие подобных инициатив со стороны американского лидера, который ранее не встречался с ним на саммите G7 в Канаде.
В свою очередь, Трамп заявил, что на встрече с Зеленским в Гааге тема прекращения огня не обсуждалась, но выразил уверенность в желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт мирным путем.
Саммит НАТО, состоявшийся 24-25 июня в Гааге, по данным The Washington Post, демонстрировал стремление организаторов к дистанцированию Зеленского и Трампа, признавая презрение американского лидера к главе киевского режима.
"Лишь массовка": СМИ узнали истинную роль Зеленского на саммите НАТО