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Россиян предупредили об изменениях правил оплаты ЖКУ

Россиян предупредили об изменениях правил оплаты ЖКУ - 26.06.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили об изменениях правил оплаты ЖКУ

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о переносе предельного срока платы за жилищно-коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца... | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T02:02+0300

2025-06-26T02:02+0300

2025-06-26T02:02+0300

недвижимость

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о переносе предельного срока платы за жилищно-коммунальные услуги с 10-го на 15-е число месяца. Предполагается, что изменения будут введены с 1 марта 2026 года, рассказал агентству "Прайм" Дмитрий Осянин, доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова."Перенос срока на 15-е число позволит увеличить период для обработки платежей, снизить нагрузку на платежные системы, дать потребителям больше времени на проверку квитанций и улучшить планирование семейного бюджета", - считает эксперт.Чтобы подготовиться к изменениям, жильцам рекомендуется проверить настройки автоплатежей, отслеживать информацию о новых сроках оплаты и планировать свой бюджет с учетом нового графика платежей ЖКХ.При этом власти обещают обеспечить плавный переход и предоставить потребителям достаточно времени для адаптации к новым правилам.Как подчеркивает Осянин, изменение направлено на то, чтобы гражданам было удобнее оплачивать услуги после получения зарплаты или других доходов.

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недвижимость, госдума, жку, жкх