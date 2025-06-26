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Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС - 26.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250626/zoloto-858916300.html
Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС
Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС - 26.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС
Стоимость золота растет в четверг утром после выхода новостей о возможных сроках объявления следующего кандидата на пост главы Федеральной резервной системы... | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T09:31+0300
2025-06-26T09:31+0300
экономика
рынок
сша
дональд трамп
джером пауэлл
comex
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром после выхода новостей о возможных сроках объявления следующего кандидата на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 9.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,57 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 346,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 36,29 доллара. Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом. Как замечает издание, полномочия Пауэлла в качестве главы ФРС истекут только в мае следующего года, а "переходный период" между объявлением и назначением нового кандидата, как правило, составляет три-четыре месяца, поэтому если Трамп объявит о выборе нового кандидата уже этим летом или осенью, то это будет значительно раньше обычного. Решения относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США могут отражаться на курсе доллара. В свою очередь, снижение курса доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют, что повышает стоимость драгоценного металла. "Трамп явно хочет, чтобы будущий председатель ФРС США придерживался "голубиного" настроя, поэтому возросшая вероятность более агрессивного цикла снижения учетной ставки оказывает давление на доллар", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
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рынок, сша, дональд трамп, джером пауэлл, comex, the wall street journal
Экономика, Рынок, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл, Comex, The Wall Street Journal
09:31 26.06.2025
 
Золото дорожает на новостях о возможном назначении нового главы ФРС

Золото дорожает на новостях о возможных сроках объявления преемника Пауэлла

© fotolia.com / Scanrail%Золотые слитки
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
© fotolia.com / Scanrail
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром после выхода новостей о возможных сроках объявления следующего кандидата на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,57 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,11%, до 3 346,67 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 36,29 доллара.
Ранее в четверг издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.
Как замечает издание, полномочия Пауэлла в качестве главы ФРС истекут только в мае следующего года, а "переходный период" между объявлением и назначением нового кандидата, как правило, составляет три-четыре месяца, поэтому если Трамп объявит о выборе нового кандидата уже этим летом или осенью, то это будет значительно раньше обычного.
Решения относительно денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США могут отражаться на курсе доллара. В свою очередь, снижение курса доллара увеличивает спрос на золото держателей других валют, что повышает стоимость драгоценного металла.
"Трамп явно хочет, чтобы будущий председатель ФРС США придерживался "голубиного" настроя, поэтому возросшая вероятность более агрессивного цикла снижения учетной ставки оказывает давление на доллар", - прокомментировал агентству Рейтер старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
%Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
Россия увеличила производство золота на 4,6%
Вчера, 19:13
 
ЭкономикаРынокСШАДональд ТрампДжером ПауэллComexThe Wall Street Journal
 
 
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