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Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США
Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США - 26.06.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США
Стоимость золота в четверг вечером перешла к снижению после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-26T17:43+0300
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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером перешла к снижению после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 16,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5%, до 3 326,9 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал. Июльский фьючерс на серебро на 17.31 мск при этом дорожал на 0,93% - до 36,448 доллара. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Предварительная оценка предполагала спад экономики страны на 0,3%, промежуточная - на 0,2%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 236 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 245 тысяч.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США
Стоимость золота в четверг снижается после выхода американской макростатистики
МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером перешла к снижению после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 16,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5%, до 3 326,9 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал.
Июльский фьючерс на серебро на 17.31 мск при этом дорожал на 0,93% - до 36,448 доллара.
ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Предварительная оценка предполагала спад экономики страны на 0,3%, промежуточная - на 0,2%.
Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 236 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 245 тысяч.
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