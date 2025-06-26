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Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США

Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США - 26.06.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет в четверг после выхода данных по США

Стоимость золота в четверг вечером перешла к снижению после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 26.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-26T17:43+0300

2025-06-26T17:43+0300

2025-06-26T17:43+0300

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МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером перешла к снижению после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 17.31 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 16,2 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,5%, до 3 326,9 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал. Июльский фьючерс на серебро на 17.31 мск при этом дорожал на 0,93% - до 36,448 доллара. ВВП США в первом квартале, согласно третьей, окончательной, оценке, сократился на 0,5% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд снижался такими же темпами). Предварительная оценка предполагала спад экономики страны на 0,3%, промежуточная - на 0,2%. Кроме того, число заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю неожиданно снизилось - до 236 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 245 тысяч.

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