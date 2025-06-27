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Электрокар Tesla Model Y впервые сам доехал до покупателя, заявил Маск

Электрокар Tesla Model Y впервые сам доехал до покупателя, заявил Маск - 27.06.2025, ПРАЙМ

Электрокар Tesla Model Y впервые сам доехал до покупателя, заявил Маск

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики - и даже раньше... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T23:13+0300

2025-06-27T23:13+0300

2025-06-27T23:14+0300

экономика

tesla

илон маск

беспилотный транспорт

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что электромобиль Tesla Model Y впервые самостоятельно доехал до покупателя прямо с фабрики - и даже раньше запланированного. "Первая полностью автономная доставка Tesla Model Y с фабрики до дома покупателя через город, в том числе по автомагистралям, была завершена на день раньше запланированного срока!" - написал Маск в соцсети X. В конце мая предприниматель сообщил, что первая "самодоставка" Tesla покупателю состоится уже в июне. Электромобили Model Y, оснащенные системой беспилотного управления, прошли успешное тестирование на улицах города Остин в Техасе. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.

https://1prime.ru/20250606/tesla-858279501.html

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tesla, илон маск, беспилотный транспорт