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"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Иран

"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Иран - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Иран

"Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля, они планируются с частотой три раза в неделю - по понедельника, средам и пятницам, следует из... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:54+0300

2025-06-27T12:54+0300

2025-06-27T12:54+0300

рейсы

иран

аэрофлот

росавиация

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Тегеран с 4 июля, они планируются с частотой три раза в неделю - по понедельника, средам и пятницам, следует из данных на сайте авиакомпании. Так, на рейс 4 июля стоимость билетов начинается от 89 тысяч рублей. Следующий рейс запланирован на 7 июля со стоимостью билетов от 22 тысяч рублей. Обратные рейсы назначены на 5 и 8 июля, цены начинаются от 15 тысяч рублей. Росавиация 13 июня выпустила указания в адрес авиакомпаний РФ не выполнять полеты в воздушном пространстве Ирана, Израиля, Иордании и Ирака на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Предварительно оно действовало до 26 июня, но затем было продлено до 4 июля. Израиль 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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рейсы, иран, аэрофлот, росавиация