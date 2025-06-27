https://1prime.ru/20250627/aktsii-858977702.html
Российский рынок акций показал рост по итогам недели
Российский рынок акций показал рост по итогам недели - 27.06.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал рост по итогам недели
Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,32%, а за неделю - на 2%, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:02+0300
2025-06-27T19:02+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,32%, а за неделю - на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,32% - до 2 806,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1 183,81 пункта, долларовый РТС снизился на 0,01%, до 1 126,55 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,53%, РТС - на 2,05%.
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российский рынок акций, рост, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, рост, Мосбиржа
Российский рынок акций показал рост по итогам недели
Мосбиржа: российский рынок акций вырос за неделю на два процента
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,32%, а за неделю - на 2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,32% - до 2 806,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1 183,81 пункта, долларовый РТС снизился на 0,01%, до 1 126,55 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,53%, РТС - на 2,05%.
Российский рынок акций по итогам основных торгов показал небольшой рост