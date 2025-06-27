https://1prime.ru/20250627/aktsii-858977702.html

Российский рынок акций показал рост по итогам недели

Российский рынок акций показал рост по итогам недели - 27.06.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал рост по итогам недели

Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,32%, а за неделю - на 2%, следует из данных Московской биржи. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T19:02+0300

2025-06-27T19:02+0300

2025-06-27T19:02+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию пятницы вырос на 0,32%, а за неделю - на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подрос на 0,32% - до 2 806,11 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,36%, до 1 183,81 пункта, долларовый РТС снизился на 0,01%, до 1 126,55 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 2%, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,53%, РТС - на 2,05%.

https://1prime.ru/20250626/aktsii-858942257.html

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2025

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российский рынок акций, рост, мосбиржа