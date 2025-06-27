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Албания решила "породниться" с президентом США
Албания решила "породниться" с президентом США - 27.06.2025, ПРАЙМ
Албания решила "породниться" с президентом США
Албания создала государственную компанию, чтобы получить долю в проекте курорта, который планирует построить в стране зять президента США Дональда Трампа Джаред | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T20:53+0300
2025-06-27T20:53+0300
2025-06-27T21:01+0300
экономика
албания
госкомпании
проект
джаред кушнер
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Албания создала государственную компанию, чтобы получить долю в проекте курорта, который планирует построить в стране зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает агентство Bloomberg. "Албания создала государственную компанию, чтобы получить долю в проекте роскошного курорта, возглавляемого зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Компания... будет контролировать государственные активы и обеспечивать участие правительства в разработке проекта, его эксплуатации и направлении его доходов", - говорится в публикации. Сообщается, что компания с названием Albanian State Development & Real Estate была зарегистрирована в четверг. В январе агентство Блумберг передавало, что проект Кушнера по строительству курорта на месте бывшей военной базы в Албании получил предварительное согласие албанских властей. Ранее газета New York Times сообщала, что проекты по строительству элитной недвижимости в Албании, предложенные Кушнером, вызывают напряженность в этой стране, а семья Трампа столкнулась с обвинениями в том, что планируемая к застройке земля была выделена для них необоснованно.
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албания, госкомпании, проект, джаред кушнер, дональд трамп
Экономика, АЛБАНИЯ, госкомпании, проект, Джаред Кушнер, Дональд Трамп
Албания решила "породниться" с президентом США
Bloomberg: Албания пытается получить долю в проекте курорта зятя Трампа
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Албания создала государственную компанию, чтобы получить долю в проекте курорта, который планирует построить в стране зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает агентство Bloomberg.
"Албания создала государственную компанию, чтобы получить долю в проекте роскошного курорта, возглавляемого зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Компания... будет контролировать государственные активы и обеспечивать участие правительства в разработке проекта, его эксплуатации и направлении его доходов", - говорится в публикации.
Сообщается, что компания с названием Albanian State Development & Real Estate была зарегистрирована в четверг.
В январе агентство Блумберг передавало, что проект Кушнера по строительству курорта на месте бывшей военной базы в Албании получил предварительное согласие албанских властей.
Ранее газета New York Times сообщала, что проекты по строительству элитной недвижимости в Албании, предложенные Кушнером, вызывают напряженность в этой стране, а семья Трампа столкнулась с обвинениями в том, что планируемая к застройке земля была выделена для них необоснованно.
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