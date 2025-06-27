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Аналитики прогнозируют увеличение числа IPO и облигаций фармкомпаний

Аналитики прогнозируют увеличение числа IPO и облигаций фармкомпаний - 27.06.2025, ПРАЙМ

Аналитики прогнозируют увеличение числа IPO и облигаций фармкомпаний

Количество первичных размещений акций (IPO) и облигаций фармацевтических компаний РФ в ближайшие 3–5 лет заметно увеличится – предприятия ищут новые источники... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T00:18+0300

2025-06-27T00:18+0300

2025-06-27T00:18+0300

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"промомед"

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Количество первичных размещений акций (IPO) и облигаций фармацевтических компаний РФ в ближайшие 3–5 лет заметно увеличится – предприятия ищут новые источники фондирования, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. "Потенциал независимости российских фармкомпаний растет на фоне ухода зарубежных конкурентов и в условиях предоставления государством преференций, направленных на импортозамещение и обеспечение лекарственной безопасности страны. Предприятия полного цикла, разрабатывающие дженерики ЖНВЛП, ищут новые источники фондирования, включая публичный рынок. В ближайшие 3–5 лет количество IPO и облигаций фармацевтических компаний заметно увеличится", - прогнозируют в НКР. Аналитики отмечают, что масштабные изменения в фармацевтическом производстве затронули и финансовый рынок: в 2024 году впервые за 14 лет прошли два крупных IPO компаний отрасли. В июле акции разместил "Промомед", рыночная капитализация по итогам размещения составила 85 миллиардов рублей. В октябре за ним последовала "Озон Фармацевтика", с капитализацией более 38 миллиардов рублей на момент IPO. "До этого рынок недооценивал акции фармкомпаний, и за последнее десятилетие наблюдалось несколько делистингов, в том числе "Фармстандарт" в 2017 году и "Протек" в 2020 году. На рынке облигаций представлены порядка двух десятков выпусков крупных медицинских компаний (сетей поликлиник и аптек), однако фармпроизводителей среди них почти нет", - пишут аналитики. При этом в материале НКР сообщается, что в 2024 году отечественное производство лекарственных средств и медицинских материалов подскочило на 18%, а за первые четыре месяца 2025 года — еще на 17%. Как ожидается, в рамках реализации государственной стратегии "Фарма-2030" прирост рынка в 2025–2030 годах в среднем составит 4-5% в год.

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рынок, финансы, москва, рф, "промомед"