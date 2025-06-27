https://1prime.ru/20250627/armeniya-858977945.html
Оппозиция в Армении предложила в премьеры кандидатуру архиепископа
Оппозиция в Армении предложила в премьеры кандидатуру архиепископа - 27.06.2025, ПРАЙМ
Оппозиция в Армении предложила в премьеры кандидатуру архиепископа
Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаела Аджапханяна для запуска процедуры импичмента... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T19:17+0300
2025-06-27T19:17+0300
2025-06-27T19:17+0300
политика
оппозиция
кандидатура
премьер-министр
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ЕРЕВАН, 27 июн - ПРАЙМ. Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаела Аджапханяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна, заявила в пятницу депутат фракции Агнесса Хамоян. Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус. "Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, общественную сплоченность, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия (Пашиняну - ред.), предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяну в случае его согласия, фракция "Армения" заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия с подписями 28 депутатов фракции", - написала Хамоян в соцсети Facebook* . Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. * Запрещена в РФ как экстремистская.
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оппозиция, кандидатура, премьер-министр
Политика, Оппозиция, Кандидатура, премьер-министр
Оппозиция в Армении предложила в премьеры кандидатуру архиепископа
Хамоян: в Армении предложили в премьеры кандидатуру архиепископа Аджапханяна
ЕРЕВАН, 27 июн - ПРАЙМ. Оппозиционная парламентская фракция "Армения" готова выдвинуть в премьеры страны кандидатуру архиепископа Микаела Аджапханяна для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна, заявила в пятницу депутат фракции Агнесса Хамоян.
Согласно армянскому законодательству, для начала процесса импичмента инициаторы должны предложить собственную кандидатуру премьер-министра. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107. При этом для запуска процесса импичмента в парламенте требуются подписи 36 депутатов. В оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею" входят 34 депутата. У правящей партии "Гражданский договор" 69 мандатов. Еще четыре депутата имеют независимый статус.
"Принимая во внимание ситуацию, сложившуюся вокруг Армянской апостольской церкви и архиепископа Микаэла, общественную сплоченность, а также тот факт, что депутаты Овик Агазарян и Акоп Асланян уже заявили о том, что инициируют вотум недоверия (Пашиняну - ред.), предложив кандидатуру Микаэла Аджапахяну в случае его согласия, фракция "Армения" заявляет, что присоединяется к вотуму недоверия с подписями 28 депутатов фракции", - написала Хамоян в соцсети Facebook* .
Утром в пятницу сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаела Аджапханяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в Следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в попытке свержения власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Запрещена в РФ как экстремистская.
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