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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/atr-858951283.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу - 27.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после выхода статистики по рынку труда в Японии,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:54+0300
2025-06-27T07:54+0300
экономика
рынок
торги
акции
азиатско-тихоокеанский регион
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после выхода статистики по рынку труда в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3 441,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,06%, до 2 059,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 24 341 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,98%, до 3 049,5 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 539,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,47%, до 40 168 пунктов. В пятницу статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, показатель с учетом сезонных колебаний в мае сохранился на уровне апреля в 2,5%. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках. Список позитивных новостных заголовков, которые включают в себя ожидания по снижению учетной ставки Федрезерва США, изменения в торговой политике страны и восстановление сферы искусственного интеллекта, может способствовать возобновлению роста цен на акции, считает стратег по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Nomura Holdings Inc. Четан Сет (Chetan Seth), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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рынок, торги, акции, азиатско-тихоокеанский регион
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Азиатско-Тихоокеанский регион
07:54 27.06.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно в пятницу

Фондовые индексы АТР не показывают единой динамики после выхода внутренней статистики

© flickr.com / tenaciousme%Токийская фондовая биржа
%Токийская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© flickr.com / tenaciousme
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу утром торгуются разнонаправленно после выхода статистики по рынку труда в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,21%, до 3 441,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite поднимался на 0,06%, до 2 059,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,06%, до 24 341 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,98%, до 3 049,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,13%, до 8 539,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,47%, до 40 168 пунктов.
В пятницу статистическое бюро министерства внутренних дел и коммуникаций Японии опубликовало данные по безработице в стране. Так, показатель с учетом сезонных колебаний в мае сохранился на уровне апреля в 2,5%.
Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках. Список позитивных новостных заголовков, которые включают в себя ожидания по снижению учетной ставки Федрезерва США, изменения в торговой политике страны и восстановление сферы искусственного интеллекта, может способствовать возобновлению роста цен на акции, считает стратег по акциям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Nomura Holdings Inc. Четан Сет (Chetan Seth), мнение которого приводит агентство Блумберг.
Котировки, сток
Российский рынок акций снижается утром пятницы
07:53
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииАзиатско-Тихоокеанский регион
 
 
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