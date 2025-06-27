https://1prime.ru/20250627/atr-858962956.html

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу снижением

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу снижением - 27.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу снижением

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после ралли ранее на неделе, инвесторы обратили внимание... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:55+0300

2025-06-27T12:55+0300

2025-06-27T12:55+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно сократились после ралли ранее на неделе, инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня снизился на 0,7%, до 3 424,23 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - вырос на 0,38%, до 2 052,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index - уменьшился на 0,17%, до 24 284,15 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 0,77%, до 3 055,94 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,43%, до 8 514,2 пункта, японский Nikkei 225 - вырос на 1,43%, до 40 150,79 пункта. С начала недели при этом индексы показали рост, в том числе Nikkei 225 увеличился на 4,5%, Shenzhen Composite - на 4,2%, Hang Seng - на 3,2%. Склонность трейдеров к риску на неделе была связана с перемирием Ирана и Израиля, что поддержало индексы АТР, особенно во вторник и среду. Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-мае снизилась на 1,1% в годовом выражении, тогда как рынки прогнозировали рост на 1,5%. В то же время безработица в Японии мае ожидаемо осталась на апрельской отметке в 2,5%. Розничные продажи в стране в мае выросли на 2,2% в годовом выражении при прогнозе роста на 2,7%, в месячном исчислении показатель уменьшился на 0,2%, тогда как ожидался рост на 0,4%. Акции Xiaomi в Гонконге подорожали на 3,6%, достигнув в ходе торгов рекордно высокого уровня в 61,1 гонконгского доллара. Так, в первый час продаж компания получила 289 тысяч заказов на свой новый электрокроссовер YU7, представленный в прошлом месяце. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь, пишет агентство Рейтер.

https://1prime.ru/20250627/rynok-858956514.html

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион