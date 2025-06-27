https://1prime.ru/20250627/avtostat-858970624.html

В России выросли продажи мотоциклов с пробегом

В России выросли продажи мотоциклов с пробегом - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России выросли продажи мотоциклов с пробегом

Продажи подержанных мотоциклов в РФ по итогам пяти месяцев 2025 года составили 49,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:30+0300

2025-06-27T15:30+0300

2025-06-27T15:30+0300

бизнес

россия

honda

suzuki

bmw

bmw x5

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1d/849604554_0:25:3035:1732_1920x0_80_0_0_fb13f2b8b8fedcf2957fc54de81c2ca2.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Продажи подержанных мотоциклов в РФ по итогам пяти месяцев 2025 года составили 49,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам пяти месяцев вторичный рынок мотоциклов демонстрирует положительную динамику. Так, в январе – мае его объем составил 49,9 тысячи экземпляров, что на 7% больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в сообщении агентства. При этом в мае продажи составили 18,3 тысячи штук, что на 1,2% меньше, чем в мае прошлого года, и на 2,7% меньше, чем в апреле этого года. Самой популярной маркой на рынке мотоциклов с пробегом в мае стала японская Honda, продажи которой составили 3,8 тысячи единиц. На втором и третьем местах также японские Yamaha и Suzuki (2,8 и 1,6 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров замыкают Kawasaki (1,6 тысячи штук) и BMW (1,4 тысячи штук). "В модельном рейтинге лидирует Honda CBR – в последний месяц весны было куплено 842 таких мотоцикла с пробегом. Далее следуют Honda CB (644 штуки), Yamaha XVS (370 штук), Yamaha YZF (367 штук) и Suzuki GSX (364 штуки)", - отметили в "Автостате".

https://1prime.ru/20250626/avto-858929236.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, honda, suzuki, bmw, bmw x5