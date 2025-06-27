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В России выросли продажи мотоциклов с пробегом
В России выросли продажи мотоциклов с пробегом - 27.06.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи мотоциклов с пробегом
Продажи подержанных мотоциклов в РФ по итогам пяти месяцев 2025 года составили 49,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:30+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Продажи подержанных мотоциклов в РФ по итогам пяти месяцев 2025 года составили 49,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам пяти месяцев вторичный рынок мотоциклов демонстрирует положительную динамику. Так, в январе – мае его объем составил 49,9 тысячи экземпляров, что на 7% больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в сообщении агентства. При этом в мае продажи составили 18,3 тысячи штук, что на 1,2% меньше, чем в мае прошлого года, и на 2,7% меньше, чем в апреле этого года. Самой популярной маркой на рынке мотоциклов с пробегом в мае стала японская Honda, продажи которой составили 3,8 тысячи единиц. На втором и третьем местах также японские Yamaha и Suzuki (2,8 и 1,6 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров замыкают Kawasaki (1,6 тысячи штук) и BMW (1,4 тысячи штук). "В модельном рейтинге лидирует Honda CBR – в последний месяц весны было куплено 842 таких мотоцикла с пробегом. Далее следуют Honda CB (644 штуки), Yamaha XVS (370 штук), Yamaha YZF (367 штук) и Suzuki GSX (364 штуки)", - отметили в "Автостате".
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бизнес, россия, honda, suzuki, bmw, bmw x5
Бизнес, РОССИЯ, Honda, Suzuki, BMW, BMW X5
В России выросли продажи мотоциклов с пробегом
"Автостат": продажи подержанных мотоциклов в РФ за пять месяцев выросли на 7%
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Продажи подержанных мотоциклов в РФ по итогам пяти месяцев 2025 года составили 49,9 тысячи штук, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"По итогам пяти месяцев вторичный рынок мотоциклов демонстрирует положительную динамику. Так, в январе – мае его объем составил 49,9 тысячи экземпляров, что на 7% больше, чем за тот же период 2024-го", - говорится в сообщении агентства.
При этом в мае продажи составили 18,3 тысячи штук, что на 1,2% меньше, чем в мае прошлого года, и на 2,7% меньше, чем в апреле этого года.
Самой популярной маркой на рынке мотоциклов с пробегом в мае стала японская Honda, продажи которой составили 3,8 тысячи единиц. На втором и третьем местах также японские Yamaha и Suzuki (2,8 и 1,6 тысячи штук соответственно). Пятерку лидеров замыкают Kawasaki (1,6 тысячи штук) и BMW (1,4 тысячи штук).
"В модельном рейтинге лидирует Honda CBR – в последний месяц весны было куплено 842 таких мотоцикла с пробегом. Далее следуют Honda CB (644 штуки), Yamaha XVS (370 штук), Yamaha YZF (367 штук) и Suzuki GSX (364 штуки)", - отметили в "Автостате".
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