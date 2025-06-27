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Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5%
Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5% - 27.06.2025, ПРАЙМ
Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5%
Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:35+0300
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2025-06-27T07:35+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в мае составило 1,83 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,2%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,5 миллиона человек, сократившись на 800 тысяч (на 2%) в годовом выражении.
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мировая экономика, япония, москва
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, МОСКВА
Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5%
МВД Японии: безработица в мае осталась на уровне апреля в 2,5%
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Число безработных в стране в мае составило 1,83 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,2%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,5 миллиона человек, сократившись на 800 тысяч (на 2%) в годовом выражении.