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Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5%

Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5% - 27.06.2025, ПРАЙМ

Безработица в Японии осталась на уровне апреля в 2,5%

Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:35+0300

2025-06-27T07:35+0300

2025-06-27T07:35+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. Число безработных в стране в мае составило 1,83 миллиона человек, что на 100 тысяч (на 5,2%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 39,5 миллиона человек, сократившись на 800 тысяч (на 2%) в годовом выражении.

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мировая экономика, япония, москва