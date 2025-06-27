https://1prime.ru/20250627/denbaza-858957886.html

ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня

ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня - 27.06.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня

Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 июня увеличилась до 18,33 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:21+0300

2025-06-27T11:21+0300

2025-06-27T11:21+0300

экономика

банк россии

финансы

денежная база

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 июня увеличилась до 18,33 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 40,1 миллиарда рублей, или на 0,22%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

https://1prime.ru/20250626/banki-858942106.html

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банк россии, финансы, денежная база