https://1prime.ru/20250627/denbaza-858957886.html
ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня
ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня
Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 июня увеличилась до 18,33 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:21+0300
2025-06-27T11:21+0300
2025-06-27T11:21+0300
экономика
банк россии
финансы
денежная база
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 июня увеличилась до 18,33 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю увеличился на 40,1 миллиарда рублей, или на 0,22%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
https://1prime.ru/20250626/banki-858942106.html
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банк россии, финансы, денежная база
Экономика, Банк России, Финансы, денежная база
ЦБ сообщил о росте денежной базы РФ в узком определении с 11 по 20 июня
ЦБ: денежная база РФ в узком определении с 11 по 20 июня увеличилась до 18,33 трлн рублей
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 20 июня увеличилась до 18,33 триллиона рублей с 18,29 триллиона на 11 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, показатель за неделю увеличился на 40,1 миллиарда рублей, или на 0,22%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.
В ЦБ РФ сообщили о состоянии банковского сектора России