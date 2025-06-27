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"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Магнита" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T12:00+0300
2025-06-27T12:00+0300
2025-06-27T12:00+0300
экономика
магнит
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнита" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Принятое решение: Чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
https://1prime.ru/20250520/magnit-857757983.html
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магнит, дивиденды
Экономика, Магнит, дивиденды
"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Акционеры "Магнита" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнита" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Принятое решение: Чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении.
"Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.
"Магнит" приобрел 81,55% в "Азбуке вкуса"