https://1prime.ru/20250627/dividendy-858960174.html

"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Магнит" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Магнита" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:00+0300

2025-06-27T12:00+0300

2025-06-27T12:00+0300

экономика

магнит

дивиденды

https://cdnn.1prime.ru/img/77495/84/774958442_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_29608897088c4bdb8d155fb92c67f7a7.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Магнита" утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Принятое решение: Чистую прибыль ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года оставить в качестве нераспределенной. Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Магнит" по результатам 2024 отчетного года не выплачивать", - говорится в сообщении. "Магнит" - одна из ведущих розничных сетей торговли продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2024 года сеть насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в России и Узбекистане.

https://1prime.ru/20250520/magnit-857757983.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

магнит, дивиденды