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"Норникель" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

"Норникель" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Норникель" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года

Акционеры "Норникеля" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:53+0300

2025-06-27T12:53+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Норникеля" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания. "Решение по четвертому вопросу принято", - сказал представитель компании. За невыплату дивидендов проголосовало 6,628 миллиарда акций, против - 11,896 миллиона акций, воздержались - 4,037 миллиарда акций. В последний раз горно-металлургическая компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2023 года - в размере 915,33 рубля на акцию. Согласно дивидендной политике "Норникеля", при определении размера дивидендов принимается в расчет циклический характер рынков металлов, производимых компанией, а также необходимость сохранения высокого уровня кредитоспособности. Таким образом, размер дивидендов может меняться в зависимости от операционной прибыли и долговой нагрузки. "Норникель" по итогам 2024 года снизил чистую прибыль по МСФО на 37% - до 1,8 миллиарда долларов. Чистый долг увеличился на 6% в годовом выражении - до 8,6 миллиарда долларов. В декабре прошлого года президент компании Владимир Потанин говорил в интервью телеканалу РБК, что "Норникель" вернется к выплате дивидендов примерно в 2025 году, когда свободный денежный поток будет положительным. "Норильский никель" - лидер горно-металлургической промышленности России, а также крупнейший производитель палладия и первоклассного никеля и один из крупнейших производителей платины и меди. Структура акционерного капитала: 37% принадлежит ХК "Интеррос", 26,39% - МКПАО "Эн+ груп", 36,61% - прочим акционерам.

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москва, гмк норильский никель