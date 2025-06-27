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Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год

Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год - 27.06.2025, ПРАЙМ

Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год

Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:07+0300

2025-06-27T15:07+0300

2025-06-27T15:07+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - сказано в сообщении компании. Реестр на получение дивидендов закрывается 8 июля. "Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию. До 2024 года обычно компания платила промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. За полугодие компания последний раз платила дивиденды в 2019 году. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2024 году составила 479,5 миллиарда рублей, снизившись на 25,2%, в том числе из-за изменения налога на прибыль. Исходя из размера уставного капитала, компания выплатит суммарно за весь 2024 год дивидендов на 375,4 миллиарда рублей, или около 78% от чистой прибыли по МСФО.

https://1prime.ru/20250627/dividendy-858962645.html

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рынок, акции, газпром