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Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/dividendy-858969248.html
Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год
Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год - 27.06.2025, ПРАЙМ
Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год
Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:07+0300
2025-06-27T15:07+0300
экономика
рынок
акции
газпром
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. "Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - сказано в сообщении компании. Реестр на получение дивидендов закрывается 8 июля. "Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию. До 2024 года обычно компания платила промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. За полугодие компания последний раз платила дивиденды в 2019 году. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2024 году составила 479,5 миллиарда рублей, снизившись на 25,2%, в том числе из-за изменения налога на прибыль. Исходя из размера уставного капитала, компания выплатит суммарно за весь 2024 год дивидендов на 375,4 миллиарда рублей, или около 78% от чистой прибыли по МСФО.
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рынок, акции, газпром
Экономика, Рынок, Акции, Газпром
15:07 27.06.2025
 
Акционеры "Газпром нефти" одобрили финальные дивиденды за 2024 год

Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2024 год в 27,21 рубля на акцию

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбъекты Московского НПЗ "Газпром нефти".
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили выплату финальных дивидендов по результатам 2024 года в размере 27,21 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщила компания.
"Выплатить дивиденды по результатам 2024 года в денежной форме в размере 79,17 рублей на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рублей на одну обыкновенную акцию)", - сказано в сообщении компании.
Реестр на получение дивидендов закрывается 8 июля.
"Газпром нефть" выплатила промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию. До 2024 года обычно компания платила промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. За полугодие компания последний раз платила дивиденды в 2019 году.
Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.
Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО, относящаяся к акционерам, в 2024 году составила 479,5 миллиарда рублей, снизившись на 25,2%, в том числе из-за изменения налога на прибыль. Исходя из размера уставного капитала, компания выплатит суммарно за весь 2024 год дивидендов на 375,4 миллиарда рублей, или около 78% от чистой прибыли по МСФО.
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
"Норникель" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
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ЭкономикаРынокАкцииГазпром
 
 
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