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Доллар не показывает единой динамики к евро и иене
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене - 27.06.2025, ПРАЙМ
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене
Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:32+0300
2025-06-27T17:32+0300
2025-06-27T17:32+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1722 доллара с 1,1698 доллара за евро, курс доллара к иене - до 144,7 иены с уровня прошлого закрытия 144,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 97,26 пункта. Трейдеры оценивают макростатистику по стране. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта. Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: с понедельника евро подорожал почти на 2%, иена - на 0,9%, а индекс доллара опустился на 1,6%.
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доллар, евро, иена, рынок
Экономика, доллар, евро, иена, Рынок
Доллар не показывает единой динамики к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и дорожает к иене после выхода американской макростатистики
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к евро и растет к иене в пятницу после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1722 доллара с 1,1698 доллара за евро, курс доллара к иене - до 144,7 иены с уровня прошлого закрытия 144,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,03%, до 97,26 пункта.
Трейдеры оценивают макростатистику по стране. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно.
Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта.
Неделю американская валюта готовится завершить в минусе: с понедельника евро подорожал почти на 2%, иена - на 0,9%, а индекс доллара опустился на 1,6%.
Юань днем пятницы умеренно растет против рубля на Мосбирже