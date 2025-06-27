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В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия - 27.06.2025, ПРАЙМ
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В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия
В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия - 27.06.2025, ПРАЙМ
В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия
В России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года, в мае она составила 17%, против 21% в 2022-2024 годах, показал совместный... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:06+0300
2025-06-27T16:06+0300
недвижимость
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года, в мае она составила 17%, против 21% в 2022-2024 годах, показал совместный опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ. "Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации", - говорится в материалах "Дом.РФ". Кроме того, указывается в них доля оценивающих текущие условия для покупки жилья как хорошие держится около минимального уровня - 18% опрошенных, тогда как доля тех, кто считает текущие условия хорошими для продажи, составила 39%. Разрыв между этими категориями остается максимальным. Вместе с тем доля россиян, ожидающих роста цен на жилье, постепенно снижается: если в начале 2025 года такой ответ давал 51% опрошенных, то в мае - 47%. Также за это время с 7 до 14% выросла доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, добавляется в материалах госкомпании.
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недвижимость, бизнес, москва, вциом
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, ВЦИОМ
16:06 27.06.2025
 
В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия

"Дом.РФ": в России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия

© fotolia.com / Dmitriy Melnikov%Недвижимость и деньги
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© fotolia.com / Dmitriy Melnikov
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года, в мае она составила 17%, против 21% в 2022-2024 годах, показал совместный опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ.
"Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации", - говорится в материалах "Дом.РФ".
Кроме того, указывается в них доля оценивающих текущие условия для покупки жилья как хорошие держится около минимального уровня - 18% опрошенных, тогда как доля тех, кто считает текущие условия хорошими для продажи, составила 39%. Разрыв между этими категориями остается максимальным.
Вместе с тем доля россиян, ожидающих роста цен на жилье, постепенно снижается: если в начале 2025 года такой ответ давал 51% опрошенных, то в мае - 47%. Также за это время с 7 до 14% выросла доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, добавляется в материалах госкомпании.
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14:06
 
НедвижимостьБизнесМОСКВАВЦИОМ
 
 
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