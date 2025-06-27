https://1prime.ru/20250627/domrf-858972534.html

В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия

В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России снизилась доля планирующих улучшить жилищные условия

В России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года, в мае она составила 17%, против 21% в 2022-2024 годах, показал совместный... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:06+0300

2025-06-27T16:06+0300

2025-06-27T16:06+0300

недвижимость

бизнес

москва

вциом

https://cdnn.1prime.ru/img/76210/66/762106637_0:96:2000:1221_1920x0_80_0_0_dd7cf17a051b401b928031aa8ef11a04.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В России снижается доля планирующих улучшить жилищные условия в ближайшие три года, в мае она составила 17%, против 21% в 2022-2024 годах, показал совместный опрос "Дом.РФ" и ВЦИОМ. "Это свидетельствует о потенциальном снижении спроса в среднесрочной перспективе, если не будет значимого улучшения макроэкономической ситуации", - говорится в материалах "Дом.РФ". Кроме того, указывается в них доля оценивающих текущие условия для покупки жилья как хорошие держится около минимального уровня - 18% опрошенных, тогда как доля тех, кто считает текущие условия хорошими для продажи, составила 39%. Разрыв между этими категориями остается максимальным. Вместе с тем доля россиян, ожидающих роста цен на жилье, постепенно снижается: если в начале 2025 года такой ответ давал 51% опрошенных, то в мае - 47%. Также за это время с 7 до 14% выросла доля россиян, ожидающих снижения ставок по ипотеке, добавляется в материалах госкомпании.

https://1prime.ru/20250627/obligatsii-858965567.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва, вциом