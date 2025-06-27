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В ГАИ назвали город с самыми безопасными дорогами - 27.06.2025, ПРАЙМ
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В ГАИ назвали город с самыми безопасными дорогами
В ГАИ назвали город с самыми безопасными дорогами - 27.06.2025, ПРАЙМ
В ГАИ назвали город с самыми безопасными дорогами
Столичные дороги являются самыми безопасными в стране, в Москве зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск, сообщил начальник управления... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:24+0300
2025-06-27T18:24+0300
экономика
гаи
москва
дороги
безопасность
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МОСКВА, 27 июн -ПРАЙМ. Столичные дороги являются самыми безопасными в стране, в Москве зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск, сообщил начальник управления Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ Александр Быков. "Наши горожане имеют возможность и ею пользуются передвигаться по самой безопасной улично-дорожной сети нашего родного города. Дороги столицы являются самыми безопасными в стране и у нас зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск", - сказал Быков в эфире программы "Москва едет". Он также отметил, что была реализована концепция обзорных мониторинговых камер, это система, которая позволяет в онлайн-режиме фиксировать 13 типов дорожных инцидентов. Сейчас в Москве почти 1,5 тысячи обзорных камер. "В первый год применения этой системы мы получили прекрасный результат, снизили количество погибших на треть", - уточнил Быков.
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гаи, москва, дороги, безопасность
Экономика, ГАИ, МОСКВА, дороги, безопасность
18:24 27.06.2025
 
В ГАИ назвали город с самыми безопасными дорогами

ГАИ: московские дороги являются самыми безопасными в стране

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСотрудники ГИБДД на Площади Победы
Сотрудники ГИБДД на Площади Победы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 июн -ПРАЙМ. Столичные дороги являются самыми безопасными в стране, в Москве зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск, сообщил начальник управления Госавтоинспекции столичного главка МВД РФ Александр Быков.
"Наши горожане имеют возможность и ею пользуются передвигаться по самой безопасной улично-дорожной сети нашего родного города. Дороги столицы являются самыми безопасными в стране и у нас зафиксирован самый низкий социальный транспортный риск", - сказал Быков в эфире программы "Москва едет".
Он также отметил, что была реализована концепция обзорных мониторинговых камер, это система, которая позволяет в онлайн-режиме фиксировать 13 типов дорожных инцидентов. Сейчас в Москве почти 1,5 тысячи обзорных камер.
"В первый год применения этой системы мы получили прекрасный результат, снизили количество погибших на треть", - уточнил Быков.