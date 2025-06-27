https://1prime.ru/20250627/dragmetally-858957148.html

Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире

Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире - 27.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире

Мировые цены на такие драгоценные металлы, как серебро, палладий и платина, будут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом в 2025 году, заявил РИА... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T10:56+0300

2025-06-27T10:56+0300

2025-06-27T10:56+0300

экономика

драгметаллы

золото

рынок

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на такие драгоценные металлы, как серебро, палладий и платина, будут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом в 2025 году, заявил РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Ранее, в четверг, стоимость платины достигла 1386,25 доллара за тройскую унцию, обновив рекорд осени 2014 года - выше 1385 долларов, следует из данных торгов. "Мы полагаем, что внутри 2025 года большинство драгоценных металлов, таких как серебро, палладий и платина, могут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом, а дефицит предложения лишь усилит амплитуду этого роста", - сказал эксперт. Однако на горизонте 5-10 лет металлы платиновой группы (МПГ) рискуют оказаться менее востребованными в "зеленой" экономике, доминирующую роль в которой должны занять электромобили, полагает Данилов. По его словам, дело в том, что основной спрос на МПГ предъявляют производители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания: палладий применяется в автокатализаторах для бензиновых двигателей, платина - для дизельных. Таким образом, в случае глобального распространения электрокаров и гибридных моделей потребление металлов платиновой группы значительно сократится, что может привести к ощутимому ценовому падению, отметил аналитик.

https://1prime.ru/20250627/zoloto-858955266.html

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драгметаллы, золото, рынок