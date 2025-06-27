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Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/dragmetally-858957148.html
Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире
Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире - 27.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире
Мировые цены на такие драгоценные металлы, как серебро, палладий и платина, будут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом в 2025 году, заявил РИА... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T10:56+0300
2025-06-27T10:56+0300
экономика
драгметаллы
золото
рынок
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на такие драгоценные металлы, как серебро, палладий и платина, будут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом в 2025 году, заявил РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов. Ранее, в четверг, стоимость платины достигла 1386,25 доллара за тройскую унцию, обновив рекорд осени 2014 года - выше 1385 долларов, следует из данных торгов. "Мы полагаем, что внутри 2025 года большинство драгоценных металлов, таких как серебро, палладий и платина, могут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом, а дефицит предложения лишь усилит амплитуду этого роста", - сказал эксперт. Однако на горизонте 5-10 лет металлы платиновой группы (МПГ) рискуют оказаться менее востребованными в "зеленой" экономике, доминирующую роль в которой должны занять электромобили, полагает Данилов. По его словам, дело в том, что основной спрос на МПГ предъявляют производители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания: палладий применяется в автокатализаторах для бензиновых двигателей, платина - для дизельных. Таким образом, в случае глобального распространения электрокаров и гибридных моделей потребление металлов платиновой группы значительно сократится, что может привести к ощутимому ценовому падению, отметил аналитик.
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драгметаллы, золото, рынок
Экономика, драгметаллы, золото, Рынок
10:56 27.06.2025
 
Эксперт спрогнозировал рост цен на драгоценные металлы в мире

Данилов: мировые цены на драгметаллы в 2025 году вырастут вслед за золотом

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное серебро высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на такие драгоценные металлы, как серебро, палладий и платина, будут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом в 2025 году, заявил РИА Новости аналитик ИК "Велес Капитал" Василий Данилов.
Ранее, в четверг, стоимость платины достигла 1386,25 доллара за тройскую унцию, обновив рекорд осени 2014 года - выше 1385 долларов, следует из данных торгов.
"Мы полагаем, что внутри 2025 года большинство драгоценных металлов, таких как серебро, палладий и платина, могут демонстрировать догоняющий рост вслед за золотом, а дефицит предложения лишь усилит амплитуду этого роста", - сказал эксперт.
Однако на горизонте 5-10 лет металлы платиновой группы (МПГ) рискуют оказаться менее востребованными в "зеленой" экономике, доминирующую роль в которой должны занять электромобили, полагает Данилов. По его словам, дело в том, что основной спрос на МПГ предъявляют производители автомобилей с двигателем внутреннего сгорания: палладий применяется в автокатализаторах для бензиновых двигателей, платина - для дизельных.
Таким образом, в случае глобального распространения электрокаров и гибридных моделей потребление металлов платиновой группы значительно сократится, что может привести к ощутимому ценовому падению, отметил аналитик.
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Стоимость золота опустилась ниже 3300 долларов за тройскую унцию
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ЭкономикадрагметаллызолотоРынок
 
 
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