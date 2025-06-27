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В России создадут первый электродвигатель для судов на подводных крыльях

В России создадут первый электродвигатель для судов на подводных крыльях - 27.06.2025, ПРАЙМ

В России создадут первый электродвигатель для судов на подводных крыльях

Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:39+0300

2025-06-27T08:39+0300

2025-06-27T08:39+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Гибридный электродвигатель для судов на подводных крыльях типа "Метеор" будет создан в 2025 году и пройдет испытания в следующем, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. До настоящего времени в России речные пассажирские судна на подводных крыльях (СПК) комплектовались энергетическими установками зарубежных производителей, в частности, судовыми дизель-редукторными агрегатами фирм MAN, MTU Friedrichshafen GmbH. "Головной двигатель изготовим в конце этого года и начнем испытания в новом году. Мы фактически дадим вторую жизнь этим судам", - сказал Даниленко. Он пояснил, что подобные двигатели будут использоваться для всех судов на подводных крыльях там, где есть необходимость в нужный момент иметь сконцентрированный больший объем энергии, чем фактически может выдать мотор. Например, если двигатель имеет номинальную мощность 800 киловатт, то за счет конденсата и электропривода он сможет короткое время выдавать мощность 1300 киловатт. Это то, что не может выдать просто дизельный двигатель, отметил Даниленко. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00.

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