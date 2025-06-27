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Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов создадут в России за 3 года - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов создадут в России за 3 года
Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов создадут в России за 3 года - 27.06.2025, ПРАЙМ
Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов создадут в России за 3 года
Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:01+0300
2025-06-27T11:01+0300
энергетика
газ
промышленность
газовозы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко. "Следующим этапом будут суда-газовозы с СПГ. В России пока нет никаких моторов, и нам нужно будет сделать такие же двигатели на газу для обеспечения Северного морского пути. Делать их на дизельной тяге нелогично: будет битопливо. Такой замысел. То есть стартует судно на дизеле, а дальше переходит на газ. В России таких технических решений пока нет. Но в течение трех лет мы сможем сделать, если будет финансирование. Деньги уже выделены", - сказал Даниленко.
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газ, промышленность, газовозы
Энергетика, Газ, Промышленность, газовозы
11:01 27.06.2025
 
Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов создадут в России за 3 года

Директор "КМЗ": в течение трех лет появится двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов

© РИА Новости . Владимир Михайлов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Владимир Михайлов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ, Сергей Сафронов. Двухтопливный двигатель для танкеров-газовозов будет создан в России в течение трех лет, сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор военно-промышленного холдинга "Кингисеппский машзавод" (КМЗ) Михаил Даниленко.
"Следующим этапом будут суда-газовозы с СПГ. В России пока нет никаких моторов, и нам нужно будет сделать такие же двигатели на газу для обеспечения Северного морского пути. Делать их на дизельной тяге нелогично: будет битопливо. Такой замысел. То есть стартует судно на дизеле, а дальше переходит на газ. В России таких технических решений пока нет. Но в течение трех лет мы сможем сделать, если будет финансирование. Деньги уже выделены", - сказал Даниленко.
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ЭнергетикаГазПромышленностьгазовозы
 
 
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