https://1prime.ru/20250627/elektroenergiya-858959495.html
Россия и Турция отметили потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ
Россия и Турция отметили потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция отметили потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:51+0300
2025-06-27T11:51+0300
2025-06-27T11:51+0300
энергетика
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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Российской Федерации в Турецкую Республику. Стороны отметили продуктивность дискуссий между соответствующими компаниями, работающими в электроэнергетическом секторе… и выразили готовность к реализации проектов в Турции", – говорится в документе.
https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html
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турция, россия, электроэнергия
Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, электроэнергия
Россия и Турция отметили потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ
Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок российской электроэнергии
МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Россия и Турция видят потенциал в развитии поставок электроэнергии из РФ, обсуждают совместные проекты в Турции, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны отметили потенциал для развития сотрудничества в сфере поставок электроэнергии из Российской Федерации в Турецкую Республику. Стороны отметили продуктивность дискуссий между соответствующими компаниями, работающими в электроэнергетическом секторе… и выразили готовность к реализации проектов в Турции", – говорится в документе.
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа