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ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций
ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T00:27+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции). Решение и постановление Совета об ограничительных мерах в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (пакет персональных санкций). Подготовка к согласованию. Решение об использовании письменной процедуры", - говорится в документе.
Планируется также согласовать новые санкции против Белоруссии за сотрудничество с Россией.
Пункт о санкциях внесен в число требующих предварительного обсуждения, он не будет утвержден автоматически, также нет гарантии, что санкции будут согласованы именно в пятницу, если кто-то из стран ЕС откажется их поддержать.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США.
Позднее саммит G7 не согласовал скоординированное понижение "нефтяного потолка", поэтому этот пункт, скорее всего, в новый европейский пакет также включен не будет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций
Постпреды стран ЕС могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в пятницу
БРЮССЕЛЬ, 27 июн - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в пятницу могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, следует из повестки заседания.
"Решение и постановление Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине (экономические санкции). Решение и постановление Совета об ограничительных мерах в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины (пакет персональных санкций). Подготовка к согласованию. Решение об использовании письменной процедуры", - говорится в документе.
Планируется также согласовать новые санкции против Белоруссии за сотрудничество с Россией.
Пункт о санкциях внесен в число требующих предварительного обсуждения, он не будет утвержден автоматически, также нет гарантии, что санкции будут согласованы именно в пятницу, если кто-то из стран ЕС откажется их поддержать.
Ранее Еврокомиссия сообщала, что ЕС готовит 18-й пакет жестких санкций, направленных против доходов России от торговли энергоресурсами, инфраструктуры "Северного потока", российского банковского сектора, а также предусматривающих понижение потолка цен на нефть с 60 до 45 долларов США.
Позднее саммит G7 не согласовал скоординированное понижение "нефтяного потолка", поэтому этот пункт, скорее всего, в новый европейский пакет также включен не будет.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.