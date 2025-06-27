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Эстония готова принимать самолеты союзников, способные нести ядерное оружие

Эстония готова принимать самолеты союзников, способные нести ядерное оружие - 27.06.2025, ПРАЙМ

Эстония готова принимать самолеты союзников, способные нести ядерное оружие

Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, заявил министр обороны республики Ханно Певкур. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:30+0300

2025-06-27T09:30+0300

2025-06-27T09:30+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Эстония готова принимать на своей территории самолеты союзников, которые способны нести ядерное оружие, заявил министр обороны республики Ханно Певкур. В среду офис британского премьер-министра Кира Стармера объявил, что Лондон закупит 12 американских истребителей F-35A, способных нести ядерное оружие. Отмечается, что новые истребители будут задействованы в рамках миссий НАТО. "Если некоторые из них, независимо от страны происхождения, имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - заявил Певкур в интервью изданию Postimees. По заявлению британских властей, закупка истребителей F-35A станет "крупнейшим укреплением ядерной позиции Великобритании за поколение". Королевство отказалось от ядерного оружия воздушного базирования после окончания холодной войны. В настоящее время единственное средство ядерного сдерживания Британии - баллистические ракеты Trident ("Трайдент") – размещено на четырех атомных подводных лодках типа Vanguard, построенных в 90-е годы прошлого века. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону ранее подробно объяснил, что власти в Москве не собираются нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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москва, эстония, кир стармер, владимир путин, такер карлсон, нато, f-35 lightning ii