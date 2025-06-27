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Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/evraz-858981357.html
Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке
Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке - 27.06.2025, ПРАЙМ
Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке
Минфин Великобритании разрешил "Евразу" продать активы в Северной Америке компании Atlas, отложенное вознаграждение составит до 450 миллионов долларов, закрытие | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T23:04+0300
2025-06-27T23:06+0300
экономика
великобритания
евраз
разрешение
активы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Минфин Великобритании разрешил "Евразу" продать активы в Северной Америке компании Atlas, отложенное вознаграждение составит до 450 миллионов долларов, закрытие сделки ожидается во второй половине 2025 года, сообщила компания. "Evraz plc объявляет, что 26 июня 2025 года управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI) предоставило специальную лицензию на продажу североамериканского бизнеса компании одной или более организациям, полностью принадлежащим средствам, управляемым Atlas FRM LLC", - говорится в сообщении. "Вознаграждение за продажу включает авансовый денежный платеж в размере 50 000 000 долларов США при закрытии за вычетом определенных транзакционных расходов и до 450 000 000 долларов США", - добавляется в сообщении. Ожидается, что закрытие сделки состоится во втором полугодии 2025 года.
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великобритания, евраз, разрешение, активы
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Евраз, разрешение, активы
23:04 27.06.2025 (обновлено: 23:06 27.06.2025)
 
Великобритания разрешила "Евразу" продать активы в Северной Америке

Минфин Британии разрешил Евразу продать активы в Северной Америке компании Atlas

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Минфин Великобритании разрешил "Евразу" продать активы в Северной Америке компании Atlas, отложенное вознаграждение составит до 450 миллионов долларов, закрытие сделки ожидается во второй половине 2025 года, сообщила компания.
"Evraz plc объявляет, что 26 июня 2025 года управление по осуществлению финансовых санкций Министерства финансов Великобритании (OFSI) предоставило специальную лицензию на продажу североамериканского бизнеса компании одной или более организациям, полностью принадлежащим средствам, управляемым Atlas FRM LLC", - говорится в сообщении.
"Вознаграждение за продажу включает авансовый денежный платеж в размере 50 000 000 долларов США при закрытии за вычетом определенных транзакционных расходов и до 450 000 000 долларов США", - добавляется в сообщении.
Ожидается, что закрытие сделки состоится во втором полугодии 2025 года.
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ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯЕвразразрешениеактивы
 
 
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