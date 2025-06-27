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Евро дорожает к доллару в пятницу после выхода статистики из стран еврозоны

Евро дорожает к доллару в пятницу после выхода статистики из стран еврозоны - 27.06.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в пятницу после выхода статистики из стран еврозоны

Евро укрепляется к доллару в пятницу днем после публикации статистики об ускорении инфляции во Франции и Испании, свидетельствуют данные торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:28+0300

2025-06-27T12:28+0300

2025-06-27T12:28+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Евро укрепляется к доллару в пятницу днем после публикации статистики об ускорении инфляции во Франции и Испании, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару рос до 1,1709 доллара с 1,1698 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 144,4 иены с уровня прошлого закрытия 144,42 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,06%, до 97,23 пункта. Годовая инфляция во Франции в июне, по предварительной оценке, неожиданно ускорилась до 0,9% с 0,7%, ожидалось сохранение темпов инфляции. Как следует из официальных данных, это стало первым ускорением роста цен с января, когда показатель поднялся до 1,7% с 1,3% в декабре. В месячном выражении цены поднялись на 0,3% после снижения на 0,1% в мае к апрелю, тогда как прогнозировался рост на 0,2%. Потребительские цены в Испании при этом выросли на 2,2% в годовом выражении в июне после роста на 2% в мае к аналогичному месяцу прошлого года, аналитики ожидали сохранения показателя. Это первое ускорение с февраля, когда значение поднялось до 3% с 2,9% в январе. Стоимость иены к доллару при этом слабо меняется после публикации данных из Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в мае ожидаемо осталась на уровне апреля в 2,5%. Позднее в ходе торгов ожидается статистика из США. Так, до открытия торгов станут известны данные по доходам и расходам населения в стране в мае, а после открытия бирж - окончательная оценка текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. С начала недели при этом доллар сократился: индекс снизился на 1,5%, к евро доллар подешевел на 1,6%, к иене - на 1,2%. Американская валюта на неделе оказалась под давлением после сообщения The Wall Street Journal со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп, недовольный осторожной политикой действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла по снижению процентных ставок, может назвать его преемника уже этим летом.

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евро, доллар сша, рынок