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Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования
Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования - 27.06.2025, ПРАЙМ
Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования
Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования, сообщает в пятницу минобороны республики. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:00+0300
2025-06-27T14:00+0300
2025-06-27T14:00+0300
вооружения
финляндия
технологии
спутники
оборона
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования, сообщает в пятницу минобороны республики. "Финляндия приобретает свои первые спутники для оборонного использования", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, министерство обороны и финская аэрокосмическая компания Iceye подписали письмо о намерениях, на основании которого финские власти смогут приобрести спутники с синтезированной апертурой (SAR) для развития возможностей разведки и наблюдения. По словам минобороны, информация, полученная со спутников, может также использоваться для нужд других органов власти. По данным Iceye, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров, что позволяет точно обнаруживать объекты и обеспечивать ситуационную осведомленность при любых погодных и световых условиях. Iceye совместно с немецким Rheinmetall в октябре 2024 года начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250625/nato-858873512.html
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финляндия, технологии, спутники, оборона
Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, Технологии, спутники, оборона
Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования
Минобороны республики: страна приобретет первые спутники для оборонного использования
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования, сообщает в пятницу минобороны республики.
"Финляндия приобретает свои первые спутники для оборонного использования", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, министерство обороны и финская аэрокосмическая компания Iceye подписали письмо о намерениях, на основании которого финские власти смогут приобрести спутники с синтезированной апертурой (SAR) для развития возможностей разведки и наблюдения.
По словам минобороны, информация, полученная со спутников, может также использоваться для нужд других органов власти.
По данным Iceye, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров, что позволяет точно обнаруживать объекты и обеспечивать ситуационную осведомленность при любых погодных и световых условиях.
Iceye совместно с немецким Rheinmetall в октябре 2024 года начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
На севере Финляндии разместят группу передового присутствия НАТО