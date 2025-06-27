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Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования

Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования - 27.06.2025, ПРАЙМ

Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования

Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования, сообщает в пятницу минобороны республики. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:00+0300

2025-06-27T14:00+0300

2025-06-27T14:00+0300

вооружения

финляндия

технологии

спутники

оборона

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Финляндия впервые приобретет спутники для оборонного использования, сообщает в пятницу минобороны республики. "Финляндия приобретает свои первые спутники для оборонного использования", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, министерство обороны и финская аэрокосмическая компания Iceye подписали письмо о намерениях, на основании которого финские власти смогут приобрести спутники с синтезированной апертурой (SAR) для развития возможностей разведки и наблюдения. По словам минобороны, информация, полученная со спутников, может также использоваться для нужд других органов власти. По данным Iceye, спутники SAR могут снимать изображения земной поверхности с разрешением до 25 сантиметров, что позволяет точно обнаруживать объекты и обеспечивать ситуационную осведомленность при любых погодных и световых условиях. Iceye совместно с немецким Rheinmetall в октябре 2024 года начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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финляндия, технологии, спутники, оборона