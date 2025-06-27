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Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:45+0300
2025-06-27T11:45+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе. Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.Кроме того, из документа следует, что Россия и Турция отметили важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" как на морских, так и на сухопутных участках обеих стран.
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газ, россия, газпром, турция, голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Газпром, ТУРЦИЯ, Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция выразили взаимный интерес в продлении контрактов на поставку газа
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе.
Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.
Кроме того, из документа следует, что Россия и Турция отметили важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" как на морских, так и на сухопутных участках обеих стран.
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России