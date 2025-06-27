Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - 27.06.2025, ПРАЙМ
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:45+0300
2025-06-27T11:46+0300
энергетика
газ
россия
газпром
турция
голубой поток
газопровод "турецкий поток"
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_0:162:2500:1568_1920x0_80_0_0_ee2d60c61f67427cbbfb820ac0ceda90.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе. Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.Кроме того, из документа следует, что Россия и Турция отметили важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" как на морских, так и на сухопутных участках обеих стран.
https://1prime.ru/20250627/orban-858954050.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79887/10/798871035_98:0:2403:1729_1920x0_80_0_0_e030d529e31cbb5acae3b441a22a352c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, россия, газпром, турция, голубой поток, газопровод "турецкий поток"
Энергетика, Газ, РОССИЯ, Газпром, ТУРЦИЯ, Голубой поток, Газопровод "Турецкий поток"
11:45 27.06.2025 (обновлено: 11:46 27.06.2025)
 
Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа

Россия и Турция выразили взаимный интерес в продлении контрактов на поставку газа

© РИА Новости . Иван Руднев | Перейти в медиабанк%Газокомпрессорная станция
%Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Иван Руднев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе.
Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.
Кроме того, из документа следует, что Россия и Турция отметили важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" как на морских, так и на сухопутных участках обеих стран.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
09:15
 
ЭнергетикаГазРОССИЯГазпромТУРЦИЯГолубой потокГазопровод "Турецкий поток"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала