https://1prime.ru/20250627/gaz-858959157.html

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа - 27.06.2025, ПРАЙМ

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа

Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:45+0300

2025-06-27T11:45+0300

2025-06-27T11:46+0300

энергетика

газ

россия

газпром

турция

голубой поток

газопровод "турецкий поток"

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Россия и Турция заинтересованы в продлении контрактов на поставку газа на взаимовыгодных условиях, говорится в протоколе 19-го заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, с которым ознакомилось РИА Новости. "Стороны подчеркнули заинтересованность в продлении контрактов на поставку и экспорт природного газа между компаниями "БОТАШ" и ООО "Газпром экспорт" на взаимовыгодных условиях для обеих компаний", - сказано в документе. Там также добавляется, что стороны межправкомиссии высоко оценили усилия компаний "БОТАШ" и "Газпром экспорт" по поиску взаимоприемлемого решения для обеспечения бесперебойных расчетов за поставки природного газа.Кроме того, из документа следует, что Россия и Турция отметили важность дальнейшей безопасности газопроводов "Голубой поток" и "Турецкий поток" как на морских, так и на сухопутных участках обеих стран.

https://1prime.ru/20250627/orban-858954050.html

турция

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газ, россия, газпром, турция, голубой поток, газопровод "турецкий поток"