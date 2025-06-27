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"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году

"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году

Мировое потребление газа с января по май текущего года выросло на 20 миллиардов кубометров в годовом выражении, к 2050 году показатель, по прогнозам, вырастет... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:20+0300

2025-06-27T14:20+0300

2025-06-27T14:20+0300

энергетика

газпром

газ

алексей миллер

потребление газа

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировое потребление газа с января по май текущего года выросло на 20 миллиардов кубометров в годовом выражении, к 2050 году показатель, по прогнозам, вырастет примерно на треть, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "За пять месяцев 2025 года мировое потребление газа увеличилось на 20 миллиардов кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года. К 2050 году потребление газа в мире, по прогнозам, вырастет примерно на треть", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании. Наибольший вклад в увеличение спроса на газ, по словам Миллера, обеспечит производство электроэнергии. Это связано, в том числе, с активным развитием центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения, указал он. Кроме того, из-за нестабильности работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) газ необходим как балансирующий источник энергии, добавил Миллер.

https://1prime.ru/20250627/gazprom-858965761.html

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