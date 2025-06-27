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"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250627/gaz-858966512.html
"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году
"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году
Мировое потребление газа с января по май текущего года выросло на 20 миллиардов кубометров в годовом выражении, к 2050 году показатель, по прогнозам, вырастет... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:20+0300
2025-06-27T14:20+0300
энергетика
газпром
газ
алексей миллер
потребление газа
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировое потребление газа с января по май текущего года выросло на 20 миллиардов кубометров в годовом выражении, к 2050 году показатель, по прогнозам, вырастет примерно на треть, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. "За пять месяцев 2025 года мировое потребление газа увеличилось на 20 миллиардов кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года. К 2050 году потребление газа в мире, по прогнозам, вырастет примерно на треть", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании. Наибольший вклад в увеличение спроса на газ, по словам Миллера, обеспечит производство электроэнергии. Это связано, в том числе, с активным развитием центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения, указал он. Кроме того, из-за нестабильности работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) газ необходим как балансирующий источник энергии, добавил Миллер.
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газпром, газ, алексей миллер, потребление газа
Энергетика, Газпром, Газ, Алексей Миллер, потребление газа
14:20 27.06.2025
 
"Газпром" спрогнозировал рост мирового потребления газа к 2050 году

Миллер: мировое потребление газа к 2050 году может вырасти примерно на треть

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировое потребление газа с января по май текущего года выросло на 20 миллиардов кубометров в годовом выражении, к 2050 году показатель, по прогнозам, вырастет примерно на треть, сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
"За пять месяцев 2025 года мировое потребление газа увеличилось на 20 миллиардов кубометров по сравнению с тем же периодом прошлого года. К 2050 году потребление газа в мире, по прогнозам, вырастет примерно на треть", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании.
Наибольший вклад в увеличение спроса на газ, по словам Миллера, обеспечит производство электроэнергии. Это связано, в том числе, с активным развитием центров обработки данных и индустрии искусственного интеллекта. Они требуют существенного объема мощностей и бесперебойного энергоснабжения, указал он.
Кроме того, из-за нестабильности работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ) газ необходим как балансирующий источник энергии, добавил Миллер.
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ЭнергетикаГазпромГазАлексей Миллерпотребление газа
 
 
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