https://1prime.ru/20250627/gazprom-858965761.html

"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы

"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы

Спрос на газ в России в долгосрочной перспективе вырастет, ресурсная база "Газпрома" позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей, сообщил... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:09+0300

2025-06-27T14:09+0300

2025-06-27T14:09+0300

энергетика

россия

газпром

алексей миллер

газ

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спрос на газ в России в долгосрочной перспективе вырастет, ресурсная база "Газпрома" позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. "Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база "Газпрома", крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании. "Газпром" развивает системы газоснабжения и газификации в 72 субъектах РФ, продолжил Миллер. "В этом году мы завершаем выполнение масштабных программ на 2021-2025 годы и сейчас готовим документы на новый пятилетний срок. Количество регионов-участников вырастет до 75 - мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у "Газпрома" и в стране в целом продолжит увеличиваться", – сказал он. Газовые сети, по его словам, в рамках догазификации уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа.

https://1prime.ru/20250625/gazprom--858901442.html

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россия, газпром, алексей миллер, газ