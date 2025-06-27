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"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы
"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы
Спрос на газ в России в долгосрочной перспективе вырастет, ресурсная база "Газпрома" позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей, сообщил... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:09+0300
2025-06-27T14:09+0300
энергетика
россия
газпром
алексей миллер
газ
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спрос на газ в России в долгосрочной перспективе вырастет, ресурсная база "Газпрома" позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. "Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база "Газпрома", крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании. "Газпром" развивает системы газоснабжения и газификации в 72 субъектах РФ, продолжил Миллер. "В этом году мы завершаем выполнение масштабных программ на 2021-2025 годы и сейчас готовим документы на новый пятилетний срок. Количество регионов-участников вырастет до 75 - мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у "Газпрома" и в стране в целом продолжит увеличиваться", – сказал он. Газовые сети, по его словам, в рамках догазификации уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа.
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россия, газпром, алексей миллер, газ
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, Алексей Миллер, Газ
14:09 27.06.2025
 
"Газпром" оценил возможности своей ресурсной базы

Миллер: ресурсная база "Газпрома" в силах обеспечить газом новых потребителей

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Спрос на газ в России в долгосрочной перспективе вырастет, ресурсная база "Газпрома" позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
"Потребление газа в России в 2024 году достигло нового рекордного уровня. В долгосрочной перспективе спрос, согласно прогнозам, будет еще выше. Ресурсная база "Газпрома", крупнейшая в мире, позволяет обеспечить новых промышленных и бытовых потребителей", – приводятся слова Миллера в Telegram-канале компании.
"Газпром" развивает системы газоснабжения и газификации в 72 субъектах РФ, продолжил Миллер.
"В этом году мы завершаем выполнение масштабных программ на 2021-2025 годы и сейчас готовим документы на новый пятилетний срок. Количество регионов-участников вырастет до 75 - мы впервые подпишем программы с Красноярским краем, Еврейской автономной и Мурманской областями. А это значит, что количество потребителей у "Газпрома" и в стране в целом продолжит увеличиваться", – сказал он.
Газовые сети, по его словам, в рамках догазификации уже подведены к границам почти 1,3 миллиона домовладений по всей стране. Около 900 тысяч российских семей установили внутридомовое оборудование и стали потребителями газа.
НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 25.06.2025
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ЭнергетикаРОССИЯГазпромАлексей МиллерГаз
 
 
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