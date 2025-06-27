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"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней
"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней
"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T18:28+0300
2025-06-27T18:28+0300
2025-06-27T18:28+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,9% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на однолетние облигации серии БО-003Р-15 с ежемесячными купонами. Первоначально компания планировала объем сделки в размере не менее 1,5 миллиарда юаней. Номинал облигаций - 1 тысяча юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 июля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
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газпром, биржевые облигации, размещение
Экономика, Газпром, биржевые облигации, размещение
"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней
РИА Новости: "Газпром" разместит биржевые облигации в объеме 4 млрд юаней
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,9% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на однолетние облигации серии БО-003Р-15 с ежемесячными купонами. Первоначально компания планировала объем сделки в размере не менее 1,5 миллиарда юаней. Номинал облигаций - 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 июля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".
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