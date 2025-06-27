https://1prime.ru/20250627/gazprom-858977018.html

"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней

"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром" разместит биржевые облигации на четыре миллиарда юаней

"Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T18:28+0300

2025-06-27T18:28+0300

2025-06-27T18:28+0300

экономика

газпром

биржевые облигации

размещение

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/08/842530833_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_28bdbe9ef995ced79a26801665fce358.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Газпром" установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,9% годовых. Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на однолетние облигации серии БО-003Р-15 с ежемесячными купонами. Первоначально компания планировала объем сделки в размере не менее 1,5 миллиарда юаней. Номинал облигаций - 1 тысяча юаней. Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях. Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 июля. Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг", Локо-банк и Sber CIB. Эмитентом ценных бумаг выступает "дочка" "Газпрома" - "Газпром капитал", используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство "Газпрома".

https://1prime.ru/20250618/sberbank-858627142.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газпром, биржевые облигации, размещение