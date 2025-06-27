https://1prime.ru/20250627/genkonsulstvo-858963575.html

Генконсульство России в Кракове прекратило свою работу

Генконсульство России в Кракове прекратило свою работу - 27.06.2025, ПРАЙМ

Генконсульство России в Кракове прекратило свою работу

Генеральное консульство России в польском Кракове, закрытия которого потребовала польская сторона, прекратило работу в пятницу, положив конец 80-летней истории... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:07+0300

2025-06-27T13:07+0300

2025-06-27T13:07+0300

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КРАКОВ, 27 июн – ПРАЙМ. Генеральное консульство России в польском Кракове, закрытия которого потребовала польская сторона, прекратило работу в пятницу, положив конец 80-летней истории этого диппредставительства, передает корреспондент РИА Новости. В середине мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове в связи с якобы "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами" "диверсионного акта в отношении торгового центра". Польские власти дали срок на закрытие консульства до конца месяца, а всех работающих там дипломатов обязали покинуть страну. В пятницу на здании генерального консульства на улице Бискупа был спущен государственный флаг России. Перед этим с местными властями был подписан акт передачи помещения, которое находилось в аренде. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Польше Андрей Ордаш рассказал РИА Новости, что данное консульство работало в Польше на протяжении многих десятков лет. "Подписаны последние документы с польской стороной о передаче объекта владельцу. Этот объект мы арендуем. Таким образом закрыто генеральное консульство, которое без перерыва функционировало здесь на протяжении 80 лет", - сказал он. Дипломат оценил действия польской стороны как "абсолютно недружественный, ничем не обоснованный шаг". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

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россия, польша, генконсульство, мид рф