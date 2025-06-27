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В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей - 27.06.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесли проект о наказании за пропаганду наркотиков среди детей

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T01:21+0300

2025-06-27T01:21+0300

2025-06-27T01:21+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ и Верховный суд РФ законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве уголовную ответственность за пропаганду наркотиков среди детей и ввести наказание до трех лет лишения свободы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс РФ путем дополнения его статьей 230.3, устанавливающей уголовную ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, совершенную лицом, достигшим возраста восемнадцати лет, в отношении несовершеннолетнего", - сказано в пояснительной записке. За нарушение данной нормы предлагается наказывать либо ограничением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Кроме того, предусматривается введение штрафов от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. Парламентарии также предлагают наказывать с помощью обязательных работ от 240 до 360 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, а также с помощью исправительных работ до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет или без такового. Уточняется, что квалификация деяния по предлагаемой статье не зависит от способа его совершения – прямое взаимодействие с ребенком, например, в школах, на культурно-массовых мероприятиях или в общественных местах или с помощью интернета. Как рассказал РИА Новости Слуцкий, несмотря на существующие уголовные статьи за пропаганду наркотических средств, активность наркоблогеров в цифровом пространстве только возрастает. По его словам, в первую очередь они пытаются приучить к употреблению "этой отравы" детей. "Несовершеннолетних завлекают разными изощренными способами, вплоть до веселых картинок и анекдотов. И поймать их в интернете очень трудно. Во многом из-за этих сетевых подонков в стране уже который год растет число наркоманов. Число зарегистрированных несовершеннолетних с диагнозом "наркомания" увеличилось на 68%. От этих цифр волосы становятся дыбом. ЛДПР бьет тревогу и предлагает срочно ужесточить и таргетировать наказания для наркопропагандистов среди несовершеннолетних", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, леонид слуцкий, лдпр