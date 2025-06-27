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Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/iena-858951946.html
Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии
Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии - 27.06.2025, ПРАЙМ
Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии
Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после выхода сведений о сохранении безработицы в Японии в мае на уровне апреля, свидетельствуют данные... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:08+0300
2025-06-27T08:08+0300
экономика
рынок
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после выхода сведений о сохранении безработицы в Японии в мае на уровне апреля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене поднимался до 144,55 иены с уровня прошлого закрытия 144,42 иены за доллар. Курс евро к доллару на 7.57 мск опускался до 1,1688 доллара с 1,1698 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 97,4 пункта. В пятницу были опубликованы данные по безработице в Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%. Позднее в пятницу будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США от министерства торговли страны. Прогнозируется, что доходы населения США в мае увеличились на 0,3% к апрелю, а расходы - на 0,1%.
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рынок, сша, япония
Экономика, Рынок, США, ЯПОНИЯ
08:08 27.06.2025
 
Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии

Иена дешевеет к доллару на данных по безработице в Японии на уровне апреля

© fotolia.com / torsakarin%Иена
%Иена - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© fotolia.com / torsakarin
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару опускается в пятницу утром после выхода сведений о сохранении безработицы в Японии в мае на уровне апреля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск курс доллара к иене поднимался до 144,55 иены с уровня прошлого закрытия 144,42 иены за доллар.
Курс евро к доллару на 7.57 мск опускался до 1,1688 доллара с 1,1698 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 97,4 пункта.
В пятницу были опубликованы данные по безработице в Японии. Согласно статистическому бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны, безработица в стране с учетом сезонных колебаний в мае осталась на уровне апреля в 2,5%.
Позднее в пятницу будут опубликованы данные по доходам и расходам населения США от министерства торговли страны. Прогнозируется, что доходы населения США в мае увеличились на 0,3% к апрелю, а расходы - на 0,1%.
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ЭкономикаРынокСШАЯПОНИЯ
 
 
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