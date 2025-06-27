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Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Биржи Европы растут на корпоративных новостях - 27.06.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут на корпоративных новостях

Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, инвесторы оценивают корпоративные новости рынка спортивной одежды, свидетельствуют данные торгов и... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T12:58+0300

2025-06-27T12:58+0300

2025-06-27T12:58+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу, инвесторы оценивают корпоративные новости рынка спортивной одежды, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта. По состоянию на 12.47 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,56% - до 8 784,17 пункта, французский CAC 40 - на 1,43%, до 7 665,22 пункта, немецкий DAX - на 0,86%, до 23 834,45 пункта. Акции производителя спортивной одежды Nike в Германии дорожают примерно на 11% после того, как компания опубликовала финансовые показатели за 2024-2025 финансовый год. В четвертом квартале фингода выручка Nike снизилась на 12% в годовом выражении, до 11,097 миллиарда долларов, что оказалось выше прогноза в 10,7 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию опустилась до 0,14 доллара с 0,99 доллара годом ранее при прогнозе в 0,12 доллара. "Прогресс, достигнутый благодаря сосредоточению на инновациях, демонстрирует первые признаки успеха. И хотя Nike необходимо проделать большую работу, он движется в правильном направлении", - прокомментировал аналитик Bloomberg Intelligence Пунам Гоял (Poonam Goyal). На фоне вышедшей отчетности Nike акции немецкой Puma поднимаются в цене более чем на 3,5%, бумаги Adidas - примерно на 3,2%, британской JD Sports Fashion PLC - на 6,6%.

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рынок, торги, европа, германия, nike, dax, puma