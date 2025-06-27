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Индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы
Индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы - 27.06.2025, ПРАЙМ
Индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы
Основные американские фондовые индексы в пятницу растут, а Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:22+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут, а Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,76%, до 43 715,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался на 0,61%, до 20 291,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 177 пунктов, ранее в ходе торгов показатели росли до 20 297,5 и 6 177,64 пункта соответственно, что стало новыми рекордными значениями. Поддержку индексам оказали новости вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Трейдеры также оценивают макростатистику по стране. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта. Неделю индексы готовятся завершить в значительном плюсе. С понедельника Dow Jones вырос на 3,6%, Nasdaq Composite - на 4,3%, S&P 500 - на 3,5%.
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сша, рынок, торги, индексы, nasdaq composite
Экономика, США, Рынок, Торги, Индексы, Nasdaq Composite
Индексы Nasdaq и S&P 500 обновили исторические максимумы
Американские фондовые индексы Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные значения
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут, а Nasdaq Composite и S&P 500 обновили рекордные значения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,76%, до 43 715,15 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличивался на 0,61%, до 20 291,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 6 177 пунктов, ранее в ходе торгов показатели росли до 20 297,5 и 6 177,64 пункта соответственно, что стало новыми рекордными значениями.
Поддержку индексам оказали новости вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
Трейдеры также оценивают макростатистику по стране. Так, доходы и расходы населения США в мае неожиданно снизились в месячном выражении - на 0,4% и 0,1% соответственно. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июне увеличился до 60,7 пункта с уровня мая в 52,2 пункта, предварительные данные предполагали рост до 60,5 пункта.
Неделю индексы готовятся завершить в значительном плюсе. С понедельника Dow Jones вырос на 3,6%, Nasdaq Composite - на 4,3%, S&P 500 - на 3,5%.
Московская биржа начнет расчет индекса Мосбиржи в выходные